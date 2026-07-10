LPF a făcut anunțul. Cum arată programul etapei 2 din noul sezon al SuperLigii. Când a fost programat derby-ul U Craiova – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul celei de-a doua etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Noua stagiune începe vineri, 17 iulie, iar cea de-a doua rundă va debuta pe 24 iulie, cu partida FC Argeș – Petrolul. Vezi programul complet.
După ce LPF a stabilit programul provizoriu al primei runde competiționale, se cunoaște acum și structura celei de-a doua etape. FC Argeș va primi vizita Petrolului vineri, 24 iulie, de la 18:30, urmând ca mai pe seară, de la 21:30, CFR Cluj să joace acasă cu FC Voluntari.
Capul de afiș al acestei etape este, cu siguranță, duelul Dinamo – Universitatea Craiova, programat duminică, 26 iulie, de la 21:30 Meciul care va trage cortina peste această rundă este FC Botoșani – Rapid, luni, 27 iulie, de la 21:30. Iată programul complet:
Vineri, 24 iulie
Sâmbătă, 25 iulie
Duminică, 26 iulie
Luni, 27 iulie
Universitatea Craiova a jucat primul meci oficial din noul sezon, învingând-o pe ML Vitebsk cu 4-1 în manșa tur a primului tur preliminar Champions League. Înainte de confruntarea cu Dinamo în etapa a 2-a, oltenii vor avea deja câteva partide la activ. Mai exact, pe 12 iulie, Universitatea Craiova joacă contra lui U Cluj în Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Ulterior, pe 15 iulie, oltenii primesc vizita celor de la ML Vitebsk în returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Campioana României debutează în noua stagiune din SuperLiga sâmbătă, 18 iulie, acasă contra UTA. Fiind ca și calificată în faza următoare, echipa din Bănie va disputa meciul tur din turul 2 Champions League pe 21/22 iulie, în deplasare, fix înainte de derby-ul cu Dinamo, pentru ca returul să aibă loc pe 28/29 iulie, pe „Ion Oblemenco”.