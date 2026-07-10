LPF a făcut anunțul. Cum arată programul etapei 2 din noul sezon al SuperLigii. Când a fost programat derby-ul U Craiova – Dinamo

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Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul celei de-a doua etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Noua stagiune începe vineri, 17 iulie, iar cea de-a doua rundă va debuta pe 24 iulie, cu partida FC Argeș – Petrolul. Vezi programul complet.

Programul etapei a 2-a din SuperLiga, sezonul 2026-2027

După ce , se cunoaște acum și structura celei de-a doua etape. FC Argeș va primi vizita Petrolului vineri, 24 iulie, de la 18:30, urmând ca mai pe seară, de la 21:30, CFR Cluj să joace acasă cu FC Voluntari.

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Capul de afiș al acestei etape este, cu siguranță, duelul Dinamo – Universitatea Craiova, programat duminică, 26 iulie, de la 21:30 Meciul care va trage cortina peste această rundă este FC Botoșani – Rapid, luni, 27 iulie, de la 21:30. Iată programul complet:

Vineri, 24 iulie

Ora 18.30 FC Argeș – Petrolul

Ora 21.30 CFR Cluj – FC Voluntari

Sâmbătă, 25 iulie

Ora 18.30 UTA Arad – Oțelul

Ora 21.30 Csikszereda – FCSB

Duminică, 26 iulie

Ora 18.30 Sepsi – U Cluj

Ora 21.30 Dinamo – U Craiova

Luni, 27 iulie

Ora 18.30 Farul – Corvinul

Ora 21.30 FC Botoșani – Rapid

Craiova, program infernal la început de sezon

. Înainte de confruntarea cu Dinamo în etapa a 2-a, oltenii vor avea deja câteva partide la activ. Mai exact, pe 12 iulie, Universitatea Craiova joacă contra lui U Cluj în Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Ulterior, pe 15 iulie, oltenii primesc vizita celor de la ML Vitebsk în returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Campioana României debutează în noua stagiune din SuperLiga sâmbătă, 18 iulie, acasă contra UTA. Fiind ca și calificată în faza următoare, echipa din Bănie va disputa meciul tur din turul 2 Champions League pe 21/22 iulie, în deplasare, fix înainte de derby-ul cu Dinamo, pentru ca returul să aibă loc pe 28/29 iulie, pe „Ion Oblemenco”.