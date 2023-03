LPF a făcut echipa ideală a sezonului regulat, dar l-a uitat pe golgheterul campionatului! Câți jucători dă FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat cel mai bun „11”, după primele 30 de etape ale sezonului regulat din SuperLiga. CFR Cluj și Farul, ambele cu câte trei jucători, dau cei mai mulți fotbaliști în echipa ideală a sezonului regulat.

Cel mai bun 11 din prima ligă de fotbal din România, după finalul celor 30 de etape ale sezonului regulat a fost anunțat de Liga Profesionistă de Fotbal, iar Farul și CFR Cluj conduc la numărul de jucători aflați în echipa ideală. Liderul din SuperLiga îi are ca reprezentanți pe , Mihai Popescu și Denis Alibec.

De cealaltă parte, campioana României îi are în cel mai bun „11” pe Cristi Manea, Ciprian Deac și Yuri. Doi fotbaliști de la FCSB, doi de la Rapid și unul de la Universitatea Craiova completează echipa ideală a sezonului regulat din SuperLigă.

Totodată, LPF a precizat criteriile în funcție de care au fost aleși jucătorii din „11-le” ideal al SuperLigii la finalul celor 30 de etape. „Au fost luate în calcul cifrele statistice ale tuturor fotbaliştilor cu minute strânse în cel puţin 20 de partide, prezenţele în ‘Echipa ideală a etapei’, precum şi de câte ori au fost desemnaţi ‘Jucătorul meciului’ de către deţinătorii drepturilor tv”, se arată pe site-ul .

FCSB și Rapid au câte doi reprezentanți în echipa ideală a sezonului regulat

FCSB și Rapid dau câte doi jucători în echipa ideală a sezonului regulat. Vicecampioana României își face simțită prezența în zona mediană prin Malcom Edjouma și Adrian Șut, în timp ce Rapid punctează prin Horațiu Moldovan și Marko Dugandzic. Poate cea mai mare surpriză, din echipa ideală lipsește Andrea Compagno, golgheterul campionatului alături de Dugandzic. Ambii cu 16 reușite.

Singurul reprezentant al Universității Craiova este Andrei Ivan. după ce Edi Iordănescu nu l-a convocat în lotul României pentru partidele cu Andorra și Belarus. Premiul de antrenorul ideal i-a fost acordat lui Gică Hagi.

Un merit deosebit pentru rezultatele înregistrate în actuala stagiune de Farul îi revine lui Gică Hagi. Fostul mare fotbalist continuă să producă rezultate și în play-off. „Marinarii” au profitat de pașii greșiți făcuți de rivale și s-au distanțat în vârful clasamentului după victoria cu Sepsi, scor 2-1 la Ovidiu.

Malcom Edjouma, prezent și în echipa ideală a primei etape din play-off-ul SuperLigii

Malcom Edjouma continuă să aibă evoluții entuziasmante și în play-off. Mijlocașul celor de la FCSB a marcat golul egalizator al derby-ului cu Universitatea Craiova, scor 1-1 în prima etapă a play-off-ului. Fotbalistul francez a declarat la finalul partidei împotriva oltenilor că trebuie să marcheze, altfel, va fi înlocuit.

”Îmi este greu. De fiecare dată trebuie să înscriu ca să rămân pe teren. Dacă nu înscriu, joc doar 45 de minute! Acum am jucat mai mult de 45 de minute și am înscris. Nu este responsabilitatea mea. Nu am ce să fac. Nu știu ce să vă zic. Când joc, încerc să-mi ajut echipa”, a declarat Malcom Edjouma.

„Pe Edjouma de-aia l-am luat, ca să dea goluri. Păi, așa trebuie să facă, trebuie să dea (n.r.- râde). Dă gol de frică acum, neapărat. Că altfel imediat îl scot”, a fost replica dată de Gigi Becali.