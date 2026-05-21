LPF a luat foc după ce președintele de la Csikszereda a lansat acuzații grave și a vorbit de mafie: „Transformă fotbalul în politică. Îi atrag atenția!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII LPF, reacție după atacul primit din partea lui Zoltan Szondy

Președintele lui Csikszereda, Zoltan Szondy, a surprins pe toată lumea în momentul în care a lansat un atac la adresa Ligii Profesionistă de Fotbal în presa maghiară. Mai exact, oficialul nou-promovatei a descris în termeni duri „nedreptățile” prin care trece clubul din Miercurea Ciuc în SuperLiga. În consecință, Justin Ștefan a venit cu un răspuns.

Prin intermediul unui comunicat de presă, Justin Ștefan a răspuns acuzațiilor dure lansate de Zoltan Szondy. Mai exact, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a demontat toate cele invocate de oficialul clubului din Miercurea Ciuc, ba chiar a oferit cu exactitate suma pe care Csikszereda a primit-o din drepturile de televizare.

Justin Ștefan a explicat faptul că toate cluburile din , iar grila premiilor este votată de toate formațiile din primul eșalon. Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a amintit de faptul că procesul de la TAS este în deplină desfășurare, iar mai multe .

„Am luat act cu surprindere de declarațiile domnului Szondy Zoltan, președinte al clubului FC Csikszereda, din cadrul interviului acordat unui ziar de limbă maghiară din România (Szekelyhon). Iar surprinderea mea e cauzată nu doar de informațiile false aruncate în spațiul public și de insulte, ci și de încercarea domniei sale de a politiza într-o manieră populistă prezența clubului în Superliga. De aceea, din dorința de a informa corect cititorii publicației respective, dar și suporterii echipei și, în general, orice urmăritor al fenomenului fotbalistic de la noi, aduc următoarele clarificări:

1. Contractul de drepturi de televizare este accesibil oricărui club, iar afirmația că nu poate fi consultat este falsă. De altfel, cluburi precum Dinamo, FCSB, Craiova, dar și altele, au solicitat acces la dosar conform procedurii, iar LPF le-a pus documentele la dispoziție.

2. Consultarea dosarului fără aparate de înregistrat la îndemână este o prevedere normală privind confidențialitatea unei înțelegeri dintre doi actori privați și a fost solicitată inclusiv de compania care a achiziționat drepturile. Beneficiarii drepturilor nu sunt privați de nicio informație.

3. Declarația potrivit căreia accesul la contract este limitat la 10 minute este, de asemenea, în întregime falsă. Nu există nicio limită de timp.

4. Afirmația că au primit doar 800.000 euro nu este nici ea conformă cu realitatea. Suma distribuită clubului a fost de 5,19 milioane lei, potrivit grilei. Subliniez faptul că această grilă a fot votată de cluburi și nu este obligație impusă prin contractul de drepturi de televizare.

5. În ce privește acuzația că FC Csikszereda “a primit doar batjocură, dispreț și atacuri permanente” din partea mediului românesc, respectiv LPF, mass-media și suporteri care au încercat “să ne facă să cădem”, o consider o simplă fabulație populistă utilizată, sper!, din considerente strategice de comunicare pentru atragerea simpatiei propriilor suporteri.

6. De asemenea, îi transmit pe această cale că LPF nu tolerează transformarea spectacolului fotbalistic într-un instrument politic de promovare pe agenda publică a unor presiuni sau conflicte de natură etnică inexistente. Problematica steagurilor Ținutului Secuiesc afișate în tribune este reglementată de legi aflate în vigoare și, contrar declarațiilor domniei sale că ar fi câștigat deja prin instanțe dreptul de a utiliza steagurile respective, doresc să informez cititorii că și această afirmație este neconformă cu realitatea. Nu există nicio decizie finală la TAS. Iar legea nu este nici un moft al vreunor decidenți din forurile de conducere al fotbalului și nici o acțiune concertată împotriva clubului pe motive etnice.

7. Referitor la caracterizarea sistemului de drepturi de televizare din România ca fiind unul cu “caracter mafiot”, îi atrag atenția domnului Szondy Zoltán că în România, care este un stat de drept, cuvintele poartă cu ele o responsabilitate juridică, nu doar una simbolică.

LPF rămâne un partener al tuturor cluburilor din Superliga și asigurăm oficialii, jucătorii, echipele administrative și suporterii tuturor echipelor că rămânem dedicați obiectivului de a îmbunătăți ecosistemul în care activăm cu toții”, s-a arătat în comunicatul oferit de Iustin Ștefan.