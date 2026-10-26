LPF a reacționat după scandările rasiste de la CFR Cluj – Dinamo 2-2: ”Sancțiunile sunt necesare”

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Partida CFR Cluj – Dinamo 2-2 a avut și momente mai puțin plăcute, Marius Șumudică (55 de ani) fiind victima scandărilor rasiste. Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a luat atitudine și a cerut sancțiuni după acest episod.

LPF s-a sesizat după scandările rasiste de la CFR Cluj – Dinamo 2-2

În conferința de presă susținută după încheierea întâlnirii din etapa a 13-a a SuperLigii, Șumudică s-a revoltat din cauza scandărilor rasiste care i-au fost adresate de galeria oaspeților și a precizat că .

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Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, s-a arătat indignat de comportamentul suporterilor dinamoviști și a precizat că nu înțelege o asemenea atitudine din moment ce printre membrii galeriei se află și persoane de etnie romă.

”Am urmărit declarațiile lui Marius Șumudică de după meciul dintre CFR Cluj și Dinamo și cred că problema scandărilor rasiste de pe stadioanele noastre merită o discuție mai serioasă.

Există un lucru pe care, sincer, nu am reușit niciodată să îl înțeleg. În galeriile echipelor din România sunt și suporteri de etnie romă.

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Oameni care merg la meciuri, își susțin echipele, cântă, suferă și se bucură alături de ceilalți. Sunt parte din aceleași comunități și împărtășesc aceeași pasiune. Și atunci, cum poți folosi etnia romă ca insultă împotriva suporterilor adverși, când în propria galerie ai alături oameni de aceeași etnie, alături de care îți susții echipa? Dar întrebarea mai importantă este alta: de ce ar trebui ca apartenența la o etnie să reprezinte, în sine, o insultă? Aici cred că este adevărata problemă”, a scris Ștefan pe contul de Facebook.

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Mesaj pentru cluburile din România

Oficialul LPF consideră că se impun sancțiuni, însă este de părere că doar amenzile și suspendările nu vor putea schimba mentalitatea. El a precizat că înțelege antipatiile, dar este nevoie de implicarea cluburilor care să discute cu proprii suporteri pe această temă.

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”Nu contează dacă persoana vizată de scandări este sau nu de etnie romă. Nimeni nu ar trebui să fie pus în situația de a-și explica sau justifica originea pentru a demonstra că nu merită să fie jignit. Când folosim numele unei etnii pentru a umili un adversar, nu îl jignim doar pe el. Îi jignim și pe toți cei a căror identitate o transformăm într-un motiv de dispreț. Inclusiv pe cei care stau lângă noi în tribună. Cred că aici ar trebui să înceapă discuția despre rasismul de pe stadioane.

Sancțiunile sunt necesare și trebuie aplicate, dar nu cred că amenzile și suspendările pot schimba singure asemenea mentalități. Cluburile au și ele o responsabilitate. Nu doar față de rezultatele sportive, ci și față de comunitățile pe care le reprezintă. Trebuie să discute mai mult cu suporterii și să contribuie la schimbarea unor comportamente pe care prea multă vreme le-am considerat parte din atmosfera stadionului.

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Fotbalul înseamnă rivalitate, pasiune și, uneori, chiar antipatie față de adversar. Nu cred că trebuie să ne prefacem că lucrurile stau altfel. Dar una este să îți ironizezi adversarul și cu totul altceva să îi folosești originea etnică drept insultă.

Nu trebuie să ne placă adversarii. Nici măcar să fim de acord cu ei. Trebuie doar să înțelegem că respectul pentru demnitatea unui om nu depinde de echipa cu care ține și nici de etnia căreia îi aparține. Nu mi se pare o pretenție exagerată. Mi se pare o chestiune elementară de respect”, a explicat Justin Ștefan.

Fanii lui Dinamo sunt recidiviști

Nu este pentru prima dată când galeria lui Dinamo are scandări rasiste la adresa unor jucători sau antrenori din tabăra adversă. În februarie, la un meci cu Universitatea Craiova, . Arbitrul Istvan Kovacs a cerut ca scandările să înceteze, pentru că altfel va opri meciul.

, când cele două formații s-au întâlnit în startul noului sezon din SuperLiga. Scandările rasiste au apărut din nou din peluza dinamovistă, ținta fiind tot atacantul oltenilor. Protocolul anti-discriminare a fost activat, iar Istvan Kovacs, aflat din nou la centru, a amenințat și de această dată cu suspendarea partidei.