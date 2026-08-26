LPF a semnat un contract cu un sponsor important. Un gigant al pieței românești a decis să intre în fotbal

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Liga Profesionistă de Fotbal atrage sponsori din ce în ce mai importanți. Miercuri, forul organizator al SuperLigii a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu Cris-Tim, înţelegere cu durata de un an, cu posibilitatea de prelungire pe încă doi.

Radu Timiş Jr.: „Fotbalul este o religie admirată și onorată la nivel mondial”

Cris-Tim, unul dintre cele mai puternice branduri româneşti îşi doreşte să se apropie şi mai mult de microbişti şi îşi arată direct susţinerea pentru fotbal. La anunţarea parteneriatului cu LPF a fost prezent şi Radu Timiş Jr., CEO-ul companiei.

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„Fotbalul ocupă un loc special în inimile tuturor şi la nivel mondial este o religie admirată şi onorată cu foarte multe trăiri, peste tot. Este, de fapt unul dintre puţinele fenomene care reuşeşte să ne adune pe noi toţi, milioane de oameni, indiferent de generaţie şi indiferent unde ne aflăm, în jurul aceleiaşi emoţii. Din această perspectivă există o legătură foarte apropiată între fotbal şi brandurile şi produsele noastre, pentru că ele fac parte din viaţa de zi cu zi a milioane de oameni”, a explicat Radu Timiş Jr. raţiunile pentru care a decis să-şi asocieze compania cu principala competiţie fotbalistică a României.

De ce se implică Cris-Tim în fotbalul românesc

„Pentru noi, anunţul de astăzi este mult . Noi îl considerăm începutul unui nou parteneriat între două organizaţii care au legături profunde cu România şi au reuşit să creeze aceste legături cu milioane de români în ultimii ani.

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Suntem foarte mândri de ce am reuşit să construim ca brand în România, dar cred că o dată cu şansa de a fi şi a deveni o companie foarte mare şi puternică vine şi cu o responsabilitate la pachet. Pentru că atunci când o ţară, România, îţi oferă posibilitatea să creşti şi să te dezvolţi ai şi tu responsabilitatea, la rândul tău, că contribui la bunul mers al ţării şi al viitoarelor generaţii. Iar fotbalul are o mare capacitate de a face acest lucru”, a adăugat Radu Timiş Jr.

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Radu Timiș Jr., fan Rapid: a mers cu giuleștenii și în deplasările europene

CEO-ul Cris-Tim este el însuşi microbist şi a mărturisit că a fost un fan înfocat al Rapidului, el însoţindu-i pe giuleşteni inclusiv în deplasare la unele partide din cupele europene, precum cea de la Rotterdam. la care a fost prezent a fost anul trecut pe Arena Naţională, la un derby FCSB-Dinamo.

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Parteneriatul dintre LPF şi Cris-Tim este cu atât mai important cu cât el a fost semnat într-o perioadă economică dificilă pentru România, consumul scăzând de la o lună la alta. Totuşi, aşa după cum spune Orlando Nicoară, directorul general al companiei eAD, deținătoarea drepturilor TV pentru meciurile din Superligă, LPF discută cu alţi patru potenţiali sponsori.