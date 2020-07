LPF, anunţ crucial pentru finala de titlu din Liga 1: „U Craiova – CFR Cluj s-ar putea juca pe 3 august“

Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit mai multe clarificări în ceea ce priveşte finalul de sezon în Casa Pariurilor Liga 1.

Oficialul a lămurit şi problema amânării finalei Cupei României, la solicitarea Universităţii Craiova. Finala se va disputa miercuri, de la 20:00, conform programării iniţiale.

De asemenea, Justin Ştefan a precizat că „finala“ campionatului, dintre Craiova şi CFR Cluj, din ultima etapă, ar putea fi programată în ultima zi disponibilă, pe 3 august.

Justin Ştefan: „Nu există flexibilitate la UEFA. Trebuie să încheiem play-off-ul pe 3 august!“

„O veste bună e că, la Craiova, al doilea suspect, cel neconcludent, s-a dovedit a fi negativ până la urmă. Aşteptăm retestarea de la Dinamo, cu rezultate mâine. Aşteptăm retestarea de la CFR Cluj. Nu ştiu când s-au testat cei de la Craiova. Dacă s-au testat duminică, următorul test va fi vineri.

Avem o corespondenţă cu UEFA pentru extinderea teremenului-limită. Am discutat verbal şi se pare că e dificil să depăşim termenul de 3 august (n.r. – 3 august esta data-limită pentru anunţarea echipelor care vor participa în cupele europene în sezonul viitor). Au mai fost 6-7 cazuri, în care s-a solicitat ceva similar, şi au fost refuzaţi.

Nu ştiu de ce nu există flexibilitate. Aşteptăm răspunsul scris şi vom vedea. Obiectivul rămâne de a termina competiţia pe teren, cât timp, teoretic, există date disponibile. Săptămâna asta se testeaza tot, cu excepţia Botoşaniului. Pe 30, sper să nu greşesc, avem Adunare la LPF şi vom discuta toate scenariile.

În play-off, se ţine de data de 3 august. Se vor juca toate meciurile. Doar pentru play-off este termenul sigur de 3 august. Discutăm pe scenarii cu barajele de promovare pe 15 şi 18 august. Vom programa CFR Cluj – Botoşani, duminică sau luni, Astra – Craiova, luni sau marti, apoi meciul restant cu FCSB la mijlocul săptămânii, iar Craiova – CFR, probabil duminică sau luni, săptămâna viitoare (n.r. – 2 sau 3 august).

Avem pregătit şi scenariul cu oprirea competiţiei. Vă asigur că vom analiza şi vom lua cea mai bună decizie.

Conflictele cu FRF au existat, nu le putem nega. Cred că trebuie să existe oameni cu mare întelepciune. Cred că în perioada asta vom comunica bine. Acum comunic foarte bine cu domnul Gabriel Bodescu.

Am avut o discuţie cu domnul Rotaru pe marginea finalei Cupei României. Am încercat să vorbim şi cu FRF, în calitate de organizator de competiţii, dar nu am găsit soluţii. Şi atunci nu ştiam de situaţia de la CFR. Nu mai aveam cum să programăm finala mai tarziu, pentru că nu mai există date pentru restanţe.

Nu am reluat campionatul doar din raţiuni economice, pentru că s-a tot vehiculat această ipoteză. Da, ele contează, dar populaţia trebuie să se bucure de fenomen“, a declarat Justin Ştefan, secretarul general al LPF, la Digisport.