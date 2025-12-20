LPF, anunț de ultima oră pentru FCSB, Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu concertele Metallica și Iron Maiden programate pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

Cluburile din Capitală au primit o primă veste proastă legată de play-off, deși sezonul regulat încă nu s-a încheiat. Începând din luna mai a anului 2026, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu se va mai putea juca fotbal, întrucât sunt programate mai multe concerte. LPF a venit cu un comunicat în care anunță că va încerca să identifice soluții, astfel încât pe viitor să nu se mai repete astfel de scenarii.

Echipele din București nu vor putea juca pe Arena Națională pe finalul sezonului

Arena Națională va găzdui în luna mai a anului viitor două concerte uriașe. Trupele Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai) vor cânta la București. Biletele s-au vândut deja, iar locația evenimentelor nu mai poate fi schimbată.

. FCSB, Dinamo și Rapid nu vor putea evolua pe cel mai mare stadion al țării pe finalul sezonului. Giuleștenii stau cel mai bine, întrucât își vor putea organiza partidele pe propriul stadion.

Oficialii celor două cluburi, Andrei Nicolescu și Mihai Stoica, s-au declarat total dezamăgiți de felul în care a evoluat situația și acuză autoritățile din România că nu au luat măsuri din timp.

Anunțul LPF cu privire la situația Arenei Naționale

LPF a emis un comunicat în care l-a somat pe noul primar al municipiului București, Ciprian Ciucu, să intervină pe viitor pentru a nu mai apărea astfel de situații, care nu pot decât să facă rău fotbalului românesc. Concertele nu mai pot fi anulate sau reprogramate, întrucât fanii muzicii rock și-au cumpărat deja biletele.

„Stați liniștiți. Cei de la Liga Profesionistă de Fotbal înțelegem ce înseamnă fair-play-ul. Deși juriștii noștri au identificat mecanisme juridice eficiente pentru a încerca blocarea concertelor Metallica și Iron Maiden, nu o vom face. Din respect pentru cei care și-au cumpărat bilete, pentru cele două trupe și pentru organizatorii evenimentelor.

Sperăm ca, pe viitor, Primăria Municipiului București, primarul general Ciprian Ciucu și toți cei implicați în relația dintre primărie și cluburile FCSB, Dinamo și Rapid să ofere același respect competiției Superliga și cluburilor care au închiriat și doresc, în continuare, să închirieze în mod constant Arena Națională.

Înțelegem dorința de a eficientiza business-ul legat de Arena Națională, dar acest lucru se poate face doar prin oferirea managementului acestei facilități sportive unei entități care știe cu adevărat cum se administrează o astfel de infrastructură. Există în România o astfel de entitate, care și-a manifestat și în trecut dorința de a prelua administrarea Arenei Naționale. Denumirea ei o intuim cu toții: Federația Română de Fotbal.

Sunt convins că inclusiv cei care administrează astăzi Arena Națională știu că Federația Română de Fotbal o poate face mult mai bine. Au experiența meciurilor echipei naționale de seniori, a unui Campionat European, au acces la know-how-ul FIFA și UEFA în materia organizării de evenimente și au demonstrat că pot performa în zona administrativă.

Sunt convins că domnul primar Ciucu, mânat de intenții bune și, din câte am văzut deja în Sectorul 6 al Bucureștiului, un bun administrator, va realiza necesitatea de a da Arena Națională în administrarea celor care se pricep cu adevărat. În acest fel, sunt sigur că nu vom mai ajunge în situația neplăcută din acest moment, riscând să creăm o polarizare socială între fanii fotbalului și cei ai muzicii de orice gen.

Ce se va întâmpla mai departe:

• notificare către primărie din partea LPF, în care vom formula toate solicitările noastre, cu indicarea textelor de lege aplicabile;

• formularea unei propuneri de organizare a unei întâlniri între reprezentanții primăriei și cei ai ligii, ai federației și ai cluburilor care închiriază în mod constant Arena Națională;

• identificarea unei proceduri de lucru, astfel încât pe viitor să nu se mai ajungă la situații în care accesul cluburilor de fotbal să fie îngrădit pe Arena Națională pentru mai bine de o lună de zile”, a transmis Justin Ștefan, secretarul general al LPF.