LPF, anunțul momentului înainte de finala campionatului! Când se joacă U Craiova – U Cluj, meciul care poate aduce titlul în Bănie după 35 de ani

Lupta pentru titlul din SuperLiga intră în linie dreaptă, iar LPF a făcut anunțul așteptat de toți suporterii din Bănie, cât și cei ai „șepcilor roșii”. Forul a stabilit oficial programul partidei dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, duel considerat practic „finala” campionatului, în condițiile în care cele două formații sunt despărțite de un singur punct în fruntea clasamentului.

LPF a stabilit ziua și ora derby-ului care poate decide titlul

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat oficial programarea partidei dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Meciul se va disputa duminică, 17 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Stadionul Ion Oblemenco.

Confruntarea are o miză uriașă pentru ambele echipe. Universitatea Craiova ocupă prima poziție înaintea duelului și are nevoie de o victorie pentru a deveni matematic campioană a României după o așteptare de 35 de ani.

În schimb, orice pas greșit al oltenilor ar păstra suspansul până în ultima etapă a play-off-ului, când titlul ar urma să fie decis definitiv.

Ecoul sezonului de aur din 1991 revine în Bănie. Craiova poate retrăi săptămâna care a adus ultimul event

Pentru mulți suporteri ai Universității Craiova, săptămâna aceasta amintește inevitabil de sezonul istoric 1990-1991, ultimul în care Știința a realizat eventul. Și atunci, Craiova și-a jucat practic întreg sezonul în doar câteva zile.

În etapa a 34-a, oltenii au câștigat campionatul după victoria cu 3-1 împotriva Sportului Studențesc, o altă echipă cu profil universitar, reușind să termine peste Steaua datorită golaverajului. La doar trei zile distanță, Universitatea cucerea și Cupa României, după 2-1 cu FC Bacău, într-o finală disputată la București.

La 35 de ani distanță, istoria pare să ofere un nou scenariu special pentru Craiova. De această dată, , iar apoi, la doar patru zile, meciul care poate decide campionatul. Două finale într-un interval extrem de scurt și poate cel mai important moment trăit de Universitatea Craiova după marele sezon din 1991.

Duelul „studenților”! Cum devine Craiova campioana României

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc pe „Ion Oblemenco” într-un meci ce poate decide titlul cu o etapă înainte de final. Oltenii au două puncte avans în acest moment, iar o victorie a formației lui Coelho va elimina orice calcule. Cu trei puncte în duelul direct, formația din Bănie devine campioană înainte de ultimul meci.

În cazul unui egal, Universitatea Craiova devine campioană în ultima etapă cu o victorie contra Rapidului, chiar dacă U Cluj ar învinge-o pe Dinamo. Dacă Rapid ar obține o victorie nesperată sau chiar și un egal contra Craiovei, atunci Universitatea Cluj trebuie să nu câștige contra „câinilor roșii” pentru ca echipa lui Coelho să devină campioană. Universitatea Craiova poate câștiga titlul chiar și dacă pierde meciul direct, însă va trebui să câștige cu Rapid, în timp ce Universitatea Cluj să piardă sau să facă egal cu Dinamo în ultima etapă. În cazul unei situații în care cele două se află la egalitate de puncte, Universitatea Craiova devine campioană datorită faptului că a intrat în play-off de pe prima poziție.

Cum câștigă Universitatea Cluj campionatul pentru prima dată în istorie

Deși are o istorie uriașă în fotbalul din România, Universitatea Cluj nu a câștigat niciun titlu de campioană în toată istoria ei, însă în acest an este extrem de aproape. Ardelenii sunt la mâna lor, întrucât două victorii în ultimele două meciuri le-ar aduce trofeul și calificarea în preliminariile UEFA Champions League.

O victorie în meciul direct i-ar duce pe clujeni la două puncte peste Universitatea Craiova, ceea ce înseamnă că orice rezultat al oltenilor în afara victoriei în ultima etapă îi va face campioni „șepcile roșii”. Însă, dacă formația din Bănie câștigă cu Rapid, U Cluj nu se poate mulțumi doar cu o remiză cu Dinamo, pentru că ar termina la egalitate de puncte.

Marian Barbu, la centrul finalei Cupei României Betano dintre U Cluj și Universitatea Craiova

. El este unul dintre cei mai lăudați centrali din ultimii ani, iar multă lume, inclusiv Gigi Becali, este de părere că este chiar și peste Istvan Kovacs în acest moment.

Centralul din Făgăraș va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial al partidei va fi Ionuț Coza. Arbitrul VAR va fi Iulian Dima, iar arbitrul AVAR va fi Cristina Trandafir. Arbitrul de rezervă va fi Alexandru Vodă, iar observatorul de arbitri Adrian Comănescu.

Programul rundei a noua din play-off și play-out

Printre cele mai interesante meciuri ale etapei se numără, bineînțeles, Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, duelul care poate decide, practic, titlul de campioană. De asemenea, în această etapă se mai joacă și Dinamo – CFR Cluj, FC Argeș – Rapid și FC Hermannstadt – FCSB. Programul arată în felul următor:

Vineri, 15 mai:

20.30: FC Argeș – Rapid

Sâmbătă, 16 mai:

21.00: Dinamo – CFR Cluj

Duminică, 17 mai:

17.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani

20.30 Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Luni, 18 mai: