LPF, atac dur la adresa FRF după gafa lui Radu Petrescu: „Depăşeşte limita tolerabilului!”

LPF nu a rămas indiferentă după eroarea crasă făcută de Radu Petrescu în Petrolul Ploiești - FC Argeș! Ce a transmis reprezentantul Ligii Profesioniste de Fotbal într-o postare pe social media
Ciprian Păvăleanu
14.02.2026 | 11:24
LPF atac dur la adresa FRF dupa gafa lui Radu Petrescu Depaseste limita tolerabilului
LPF, mesaj dur pentru FRF și CCA după greșeala lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș. Foto: Colaj FANATIK
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a lansat un atac dur la adresa Federației Română de Fotbal și a Comisiei Centrale a Arbitrilor după meciul de debut al etapei cu numărul 27 din SuperLiga României. Mesajul a fost transmis prin intermediul rețelelor de socializare și a fost însoțit de o caricatură la adresa arbitrilor.

Justin Ștefan cere măsuri imediate! Ce a transmis oficialul LPF cu privire la greșeala lui Radu Petrescu

Rezultatul partidei dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș a fost influențat de o decizie uluitoare a arbitrului Radu Petrescu. Piteștenii au reușit să înscrie la scorul de 1-1, însă „centralul” a decis să anuleze golul fără niciun motiv clar, iar VAR nu a putut interveni, deoarece fluierul său s-a auzit înainte ca mingea să intre în poarta „găzarilor”.

La 12 ore de la evenimentul care a aprins noi discuții în fotbalul românesc, Justin Ștefan a postat un mesaj pe Instagram prin care a atacat FRF și CCA, deși, cum spune chiar el, și-a propus să nu facă acest lucru vreodată, însă a fost stârnit de evenimentele inacceptabile din Petrolul – FC Argeș:

„Sunt ani de zile de când mi-am propus să nu atac public FRF, oamenii care lucrează acolo sau organismele din subordine, precum CCA ori Școala Federală de Antrenori. Nu cred că este benefic pentru fotbalul românesc ca FRF și LPF să își spele rufele în public. De aceea am evitat reacțiile care ar putea genera conflicte instituționale inutile. Însă ceea ce s-a întâmplat aseară la meciul Petrolul – FC Argeș depășește limita tolerabilului. Arbitrul partidei, Radu Petrescu, prin deciziile sale, a influențat direct rezultatul jocului.

Fotbalul trebuie să se decidă exclusiv pe teren, prin merit sportiv, nu prin erori majore de arbitraj. Domnule Președinte Vassaras, vă solicit public să dispuneți măsuri ferme. Credibilitatea competiției trebuie protejată cu orice preț. Greșeala de aseară este inacceptabilă”, a transmis secretarul general al LPF pe Instagram.

O postare distribuită de Justin Stefan (@justin.stefan.3785)

Caricatură incredibilă postată de Justin Ștefan în mesajul adresat către FRF și CCA

Alături de mesajul transmis, Justin Ștefan a postat și o caricatură „tăioasă”, care prezintă influența pe care arbitrajele o au asupra meciurilor de fotbal. În ilustrația postată de secretarul general al LPF se observă un zid de arbitri care încearcă să blocheze un șut pe poarta uneia dintre echipe.

Caricatura postată de Justin Ștefan
Caricatura postată de Justin Ștefan. foto: @justin.stefan.3785 Instagram

Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat imediat după finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș, iar concluzia a fost clară: Radu Petrescu a greșit prin faptul că nu a validat golul echipei antrenate de Bogdan Andone. „În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat”, a transmis CCA.

