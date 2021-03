LPF cere demisia lui Mirel Rădoi și reorganizarea din temelii a FRF. Cine este dorit selecționer

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, a reacționat imediat după eșecul naționalei din Armenia și a cerut public schimbarea selecționerului Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În mesajul său, oficialul LPF a cerut schimbări majore și în ceea ce privește structura Federației Române de Fotbal, atât la nivel administrativ, cât și sportiv.

Nu este prima oară când Justin Ștefan aduce acuzații grave conducerii FRF. Recent acesta a amintit cazuri care au generat pierderi mari de ”imagine, de resurse și de bani”, referind-u-se la numirea lui Cristoph Daum și a lui Cosmin Contra în funcția de selecționeri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan cere demisia lui Mirel Rădoi: „Este o umilință prea mare să ne bată și Armenia”

Secretarul general al LPF a făcut o analiză la cald a ceea ce s-a întâmplat în meciurile din debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială din Qatar și consideră că nu există altă soluție decât demiterea selecționerului.

”De mâine trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât și la nivel sportiv. Este o umilință mult prea mare să ne bată și Armenia, cred că pentru prima oară în istorie. Șansele să ajungem la Mondial rămân doar teoretice. Am făcut 3 puncte (și alea norocoase) din 9 puncte puse în joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Niță cu Germania.

ADVERTISEMENT

Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera în mod realist la locul 2. Urmează să jucăm cu Islanda, va fi un alt meci greu, am văzut-o deja la baraj. Dan Petrescu, Hagi, Olăroiu, Rednic, Reghe? Cred că trebuie să terminăm cu experimentele”, a scris Justin Șetaf, pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan a pus tunurile pe Răzvan Burleanu

Conducătorii celor două foruri fotbalistice din România sunt în conflict deschis. Oficialul LPF l-a acuzat în repetate rânduri pe șeful FRF că blochează implementarea arbitrajului video.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a criticat dur și modul în care Răzvan Burleanu a negociat pentru deblocarea proiectului VAR. El a dezvăluit că formațiile din Liga 1 au fost private de nu mai puțin de 250.000 de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Disputa dintre Justin Ștefan și președintele FRF, Răzvan Burleanu, și-a consumat până acum mai multe episoade, oficialul LPF publicând și documente prin care arăta că în opinia sa, echipa FRF nu este una care să lucreze în folosul fotbalului.