LPF încearcă să-i dea marea lovitură lui Ciprian Ciucu și Primăriei București, după ce FCSB și Dinamo au primit interzis pe Arena Națională

Arena Naţională va deveni indisponibilă pentru meciurile de fotbal din luna mai a anului viitor, chiar în cele mai importante momente ale sezonului. LPF vine în sprijinul lui FCSB și Dinamo și atacă Primăria Bucureștiului. Despre ce este vorba, de fapt.

LPF vrea să alunge concertele de pe Arena Națională. Sprijin total pentru FCSB și Dinamo

Luna mai, în care SuperLiga își dispută ultimele meciuri ale sezonului în care se decid atât campioana, cât și echipele retrogradate, a atras în ultimii ani și alte evenimente pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională. Dinamo și FCSB, care folosesc stadionul pentru jocurile de acasă, sunt direct vizate.

Anul viitor, de exemplu, . LPF, , își continuă demersul. Ce plan a pregătit Liga Profesionistă de Fotbal.

„Există o Hotărâre de Guvern din 2006 care se referă la trecerea Arenei Naționale din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București. La articolul 2 din această Hotărâre găsim un articol care spune următoarele: ‘Consiliul General al Municipiului București are obligația să mențină destinația actuală a imobilelor, respectiv de organizare și desfășurare a activității de educație fizică și sport.’

Cum trebuie interpretată această dispoziție legală pe înțelesul tuturor? În sens strict, dacă închiriezi Arena Națională pentru altceva decât activități sportive încalci legea. În sens larg, în măsură în care am accepta o interpretare mai puțin rigidă a legii, este inacceptabil ca sportul să nu aibă prioritate pe Arena Națională în față oricărui alt eveniment care nu este de natură sportivă. Prin urmare, în ceea ce privește evenimentele organizate pe Arena Națională, legea nu se limitează la a acorda prioritate activităților sportive în raport cu alte tipuri de evenimente, ci instituie o veritabilă exclusivitate în favoarea acestora”, se arată în mesajul postat de Justin Ștefan, pe contul său de Facebook.

Ce urmează pentru Primăria București dacă nu ia seamă de solicitarea LPF

Actualul secretar general al LPF a mai precizat în mesajul său și ce urmează să se întâmple în demersurile instituției către Primăria Bucureștiului, putând să se ajungă la anularea contractelor de închiriere alocate celor două mari concerte.

„În zilele următoare vom notifica Primăria municipiului București asupra acestor aspecte și vom solicita agrearea unor principii transparente de lucru care să permită cluburilor din Superliga să își desfășoare activitatea în condiții normale.

Împreună cu echipa de avocați a Ligii Profesioniste de Fotbal luăm în calcul inclusiv posibilitatea de a solicita instanței judecătorești competente anularea contractelor de închiriere pentru cele două concerte în măsura în care vom aprecia că avem șanse de a câștiga în instanță un astfel de conflict juridic”, a mai scris Justin Ștefan.