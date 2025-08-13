Sport

LPF, modificări importante după scandalul demiterii lui Gino Iorgulescu: ”Ca să prevenim escaladarea conflictelor”

Un scandal monstru a izbucnit în ultimele zile în fotbalul românesc și s-a dorit chiar demiterea lui Gino Iorgulescu, iar acum LPF a hotărât să facă anumite modificări.
Traian Terzian
13.08.2025 | 14:49
LPF modificari importante dupa scandalul demiterii lui Gino Iorgulescu Ca sa prevenim escaladarea conflictelor
Modificări făcute de LPF după scandalul în care s-a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu. Sursă foto: colaj Fanatik

Acuzat că a schimbat regulile în timpul jocului pentru a-i face o favoare lui Gigi Becali, Gino Iorgulescu s-a văzut în situația de a putea fi demis. În cele din urmă apele s-au liniștit, dar LPF a decis să facă unele modificări.

ADVERTISEMENT

După ce s-a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu, LPF a venit cu unele modificări

În urma iureșului privind recenta modificare a ROAF care le-a permis celor de la FCSB să-l treacă pe lista de campionat pe Malcom Edjouma, LPF a anunțat o nouă procedură de lucru în trei puncte prin care se încearcă evitarea conflictelor.

”Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie. În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.

ADVERTISEMENT

Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF. În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității”, se arată pe site-ul oficial al LPF.

Secretarul general, omul de legătură dintre LPF și cluburi

Ultima schimbare luată la nivel decizional în cadrul Adunării Generale a LPF de marți, 12 august, este ca secretarul general Justin Ștefan să fie persoana care se va ocupa de consultarea și comunicarea cu cluburile.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

”Coordonare centralizată și garantarea transparenței. Întregul proces de consultare și comunicare dintre cluburile afiliate la LPF și reprezentanții acestora în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF va fi organizat și supervizat direct de Secretarul General al LPF, Justin Ștefan.

ADVERTISEMENT
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat...
Digisport.ro
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"

Acesta va asigura transmiterea corectă și completă a tuturor propunerilor, colectarea pozițiilor oficiale ale cluburilor și informarea permanentă a membrilor, garantând transparența integrală a procesului și aplicarea corectă a mandatului dat de cluburi”, a mai notat LPF.

ADVERTISEMENT
Returul Drita – FCSB nu se vede la TV în România! Cât trebuie...
Fanatik
Returul Drita – FCSB nu se vede la TV în România! Cât trebuie să plătească microbiștii pentru a urmări meciul pe Voyo
Gino Iorgulescu, răspuns acid în direct pentru Dani Coman, care a spus că-l...
Fanatik
Gino Iorgulescu, răspuns acid în direct pentru Dani Coman, care a spus că-l va da jos de la președinția LPF
Imagine fabuloasă cu Neil Lennon în prim-plan. Cum a fost surprins fostul antrenor...
Fanatik
Imagine fabuloasă cu Neil Lennon în prim-plan. Cum a fost surprins fostul antrenor al Rapidului la concertul legendarei trupe Oasis. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!