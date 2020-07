LPF, răspuns tranşant după ce Dinamo a cerut „îngheţarea” campionatului: “O solicitare criminală”

LPF, prin vocea secretarului general Justin Ștefan, a oferit un mesaj tranșant pentru Dinamo care a cerut „înghețarea” campionatului.

Bogdan Bălănescu, directorul general al lui Dinamo, cere încheierea campionatului din motive de sănătate, mai ales după ce au fost depistate șase cazuri de coronavirus la formația din șoseaua „Ștefan cel Mare”.

Justin Ștefan consideră că solicitarea „câinilor” este „criminală” și nici nu vrea să se gândească la o astfel de situație.

LPF, mesaj tranșant pentru Dinamo

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a oferit un mesaj tranșant pentru Dinamo care solicită înghețarea campionatului din cauza cazurilor de coronavirus:

„În primul rând, este o solicitare criminală raportat la bugetul tuturor celor 14 cluburi din Liga I. Pentru că e clar că obiectivul nostru a fost încă din luna martie acela de a termina competiţia în forma programată iniţial.

Am făcut toate eforturile în acest sens, am reuşit să convingem toate cluburile de necesitatea de a juca în formula pe care am convenit-o cu partenerii media. Ori o astfel de solicitare şi mai ales o astfel de acţiune, de a întrerupe competiţia, nu face nimic altceva decât să prejudicieze cluburile”.

„Există un contract de drepturi tv, există anumite obligaţii şi nu cred că se pune problema la momentul acesta să întrerupem competiţia, atâta timp cât avem date de a merge mai departe.

Sunt sigur că ar fi putut fi luate măsuri mai bune în cadrul clubului. Există un lot de 25 de jucători, în momentul ăsta ai şase testaţi pozitivi, ai 19 jucători disponibili, ai partea de juniori de unde mai pot fi aduşi 2-3” a mărturisit Justin Ştefan pentru telekomsport.ro.

„E nevoie de o însănătoșire a clubului!”

„În acelaşi timp, Dinamo e un club important pentru noi. Ne dorim ca toţii să facă performanţă în fotbalul românesc şi să nu fie pe locul unde este acum.

Dar în acelaşi timp cred că e nevoie de o însănătoşire a clubului şi această însănătoşire nu poate fi susţinută decât prin contractul de drepturi tv şi onorarea lui. La playoff mai sunt trei etape, la playout un pic mai multe, dar suntem foarte aproape de a finaliza competiţia şi de a ne îndeplini obiectivul pe care ni l-am propus în luna martie.

Nu cred că putem lua în calcul acest scenariu. Repet, cred că Dinamo poate găsi soluţia pentru a finaliza competiţia şi a-şi atinge obiectivele într-un mod onorabil”, a mai spus Justin Ștefan.