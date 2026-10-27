LPF reacționează în forță în scandalul de rasism din SuperLiga. Justin Ștefan cere măsuri dure: „Arbitrii pot să oprească meciurile definitiv!”

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Scandările cu caracter rasist au reaprins controversele în SuperLiga, după incidentele de la CFR Cluj – Dinamo, iar discuțiile despre sancțiuni au ajuns până la posibilitatea pierderii meciurilor la masa verde. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a explicat ce măsuri pot lua arbitrii, inclusiv oprirea definitivă a partidelor, a răspuns argumentelor invocate de galeriile implicate în astfel de scandaluri și a anunțat o campanie împotriva rasismului, pregătită împreună cu reprezentanții comunității rome.

Justin Ștefan, reacție în scandalul de rasism din SuperLiga: „Unde se termină rivalitatea sportivă și unde începe jignirea?”

Justin Ștefan a abordat subiectul în contextul controverselor recente din fotbalul românesc. Secretarul general al LPF a explicat că instituția începuse deja discuțiile pentru o campanie de conștientizare, înainte de izbucnirea ultimului scandal. Oficialul a făcut referire și la argumentele invocate de reprezentanții galeriei FCSB și de finanțatorul clubului, potrivit cărora scandările ar reprezenta o manifestare a rivalității sportive.

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„Sunt mai multe planuri ale discuției pe care trebuie să le deschidem, în primul rând în ceea ce privește comportamentul rasist în tribunele din SuperLiga. Tocmai pentru a deschide planul acestei discuții a combaterii rasismului, noi începusem deja o campanie înainte de ultimele 24 de ore. Împreună cu domnul Nicolae Păun și cu partidul pe care-l reprezintă am deschis discuțiile și am început să gândim o campanie nu doar pe stadioane, ci și o campanie media. E clar că e o campanie de conștientizare, adică nu răspunde planului pe care l-ați amintit ceva mai devreme, cel sancționator.

Trebuie, apoi, să vedem și planul perspectivelor galeriilor și ale finanțatorului FCSB, unde am văzut că s-a spus corect că în galeria clubului FCSB, ca și în galeriile altor echipe din SuperLiga, există suporteri de etnie romă. Plecând de la această idee s-a spus că acele scandări reprezintă o manifestare a rivalităților sportive. Ok, aici e clar că se deschide planul pe care-l spuneți dumneavoastră, unde se termină rivalitatea sportivă și unde începe jignirea. Atâta vreme cât nu ținem cont și de sentimentele celorlalți și ne rezumăm doar la rivalitatea sportivă, nu putem spune că am evoluat și că am mers mai departe să tratăm problema.

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Sunt de acord că există o rivalitate sportivă, jigniri și din partea celorlalți. E acel cântec tradițional: «Cine ține cu lalala, să-i așa familia». O mizerie care nu-și are sensul, pentru că nu văd bucuria de a-i arde părinții sau nevasta altuia sau, Doamne ferește, copiii altuia. Scandarea are acea expresie total nefericită. Este mizerabilă!”, a declarat Justin Ștefan.

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„De ce galeriile din România nu sunt mai creative?”. Oficialul LPF critică scandările de pe stadioane

Secretarul general al LPF consideră că rivalitatea dintre suporteri poate fi exprimată și fără insulte sau atacuri la adresa unor comunități. Acesta a dat exemplul unui derby dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, la care a asistat recent. Justin Ștefan a remarcat că galeriile pot realiza mesaje și bannere ingenioase, dar că scandările au rămas, în multe situații, dominate de înjurături.

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„Stăteam și mă întrebam de ce oare galeriile din România nu sunt mai creative. Am fost acum două săptămâni la CFR – U Cluj și s-au înjurat în continuu 90 de minute, dar necreativ, cu «ue, ue, ue», fără a avea legătură cu apartenența României la Uniunea Europeană. Cam asta e tot ce am auzit. Cred că pot mai mult. Uitându-mă la anumite bannere care apar pe stadioane și care sunt creative și amuzante, fără să jignească, chiar cred că toate galeriile din România ar putea mai mult de atât”, a continuat oficialul LPF.

LPF explică sancțiunile pentru scandările rasiste: de la amenzi și tribune închise până la 3-0 la masa verde

Justin Ștefan a detaliat și procedurile care pot fi aplicate atunci când l . Potrivit secretarului general al LPF, observatorii consemnează incidentele în rapoartele oficiale, iar acestea ajung ulterior la Comisia de Disciplină. Sancțiunile pot crește gradual, de la penalități financiare și închiderea unor sectoare de tribună până la disputarea meciurilor fără spectatori sau pierderea partidei la masa verde.

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„Cel de-al doilea plan sună cam așa. Observatorii LPF au scris întotdeauna în rapoarte ce s-a strigat la stadion și au făcut asta pentru că nu poți nega evidența, toate meciurile sunt transmise live și nu ne putem întoarce în perioadele în care închideam ochii. Mai departe, acele rapoarte merg la Comisia de Disciplină, care anunță sancțiuni. Aceste sancțiuni sunt graduale: penalitate sportivă, creșterea penalității, închiderea unui sector, disputarea jocurilor cu porțile închise și, la final, se poate ajunge până la pierderea meciurilor la masa verde.

Mai ai un plan, acela al meciului în care, în mod normal, dacă se aud scandări cu tentă rasistă, arbitrul poate dispune oprirea jocului pentru 10 minute, poate discuta cu căpitanii de echipe, care să meargă ulterior la liderii de galerie. Trebuie să le spună că: «Dacă continuați, există riscul să se oprească meciul, iar echipa să piardă cu 3-0». Există toate mecanismele regulamentare, sunt aplicate, dar, bineînțeles, nu s-a escaladat până la pierderea meciurilor cu 3-0”, a explicat Justin Ștefan.

„Arbitrii pot să oprească meciurile definitiv!”. Ce spune Justin Ștefan despre aplicarea regulamentelor

Oficialul LPF a subliniat că arbitrii au la dispoziție instrumentele necesare pentru a interveni atunci când incidentele din tribune continuă. Totuși, Justin Ștefan consideră că sancțiunile nu sunt suficiente pentru eliminarea comportamentelor discriminatorii și că trebuie găsit un echilibru între respectarea regulamentelor și protejarea meritului sportiv.

„Nu-mi dau seama dacă a pierde meciul cu 3-0 va rezolva problema. Vorbim de oameni de 30-40 de ani și nu știu dacă educația lor se poate schimba. Îmi place să cred că printr-un cumul de sancțiuni se poate opri totul, și sancțiuni, și conștientizare, și dialog cu toți cei implicați. Arbitrii ar trebui, pentru început, să ia acea decizie de suspendare a meciului timp de 10 minute, iar apoi, în măsura în care nu se schimbă nimic, să vadă măsurile care sunt regulamentare. Totul este la îndemâna arbitrului și depinde de el. Deci arbitrii pot să oprească meciurile definitiv.

Părerea mea este nuanțată, însă cred că trebuie să dăm întâietate meritului sportiv și să înțeleagă suporterii că, după acele 10 minute, dacă se continuă cu scandările, meciul se va opri. Sancțiunea nu e o soluție care să rezolve problema, ar trebui să tratăm la firul ierbii. Inclusiv galeriile ar trebui să discute prin reprezentanții lor, să-și spună punctul de vedere. Trebuie dialog social, să vedem care sunt mecanismele acestui comportament. La prima vedere zici că e o tradiție pe stadioanele de fotbal, dar aceste exprimări ar trebui să se termine acolo unde ceilalți se simt jigniți. Oare dacă se pierde meciul cu 3-0 rezolvăm problema cu rasismul? Dacă nu o rezolvăm, s-ar putea doar să ne încurcăm cu acel merit sportiv”, a precizat secretarul general al LPF.

Justin Ștefan acuză dubla măsură și anunță o campanie împotriva rasismului în SuperLiga

În final, Justin Ștefan a criticat diferența de atitudine față de sancțiunile aplicate în competițiile UEFA și cele din fotbalul românesc. Oficialul a insistat că regulamentele trebuie respectate și în SuperLiga, chiar dacă aplicarea lor poate avea consecințe sportive importante. În paralel, LPF pregătește o campanie de conștientizare și întâlniri între reprezentanții cluburilor și ai comunității rome.

„Știți care e problema mare? Dubla măsură! Dacă te duci în meciurile UEFA, nu se întrerupe jocul prea ușor, ci doar se suspendă terenuri și se dau amenzi usturătoare. De ce atunci când mergem în Europa, fie că vorbim de echipa națională sau de echipe de club, nu există discuții că de ce ne-au amendat și de ce ne-au închis stadionul, iar când ajungem în România facem tot posibilul să ocolim dispozițiile regulamentare?

Președintele Ligii, secretarul general, președintele FRF, arbitrii sunt garanții supremației regulamentelor sportive. Adică dacă regulamentele prevăd mecanisme care merg până la oprirea partidei, ele trebuie aplicate, în măsura în care arbitrul, judecătorul acelei partide, o consideră necesară. «Țiganii» poate fi o poreclă la nivel individual, dar la nivel de identificare cu o galerie cred că e un drum greșit.

Deci vom avea campanie media, o campanie de conștientizare care va începe în perioada următoare și care va încerca să trateze la firul ierbii. Vor fi întâlniri inclusiv între reprezentanții comunității rome și ai cluburilor din SuperLiga. Asta vrem să facem în perioada următoare”, a încheiat Justin Ștefan, secretarul general al LPF.