Sport

LPF, solicitare de ultimă oră către Ciprian Ciucu, după ce FCSB și Dinamo au primit din nou interzis pe Arena Națională: „Mi se pare de bun simț”

FCSB și Dinamo au primit din nou interzis pe Arena Națională. Cum a reacționat LPF și ce solicitare i-a fost adresată noului primar general, Ciprian Ciucu.
Iulian Stoica
17.12.2025 | 12:42
LPF solicitare de ultima ora catre Ciprian Ciucu dupa ce FCSB si Dinamo au primit din nou interzis pe Arena Nationala Mi se pare de bun simt
ULTIMA ORĂ
LPF, solicitare către Ciprian Ciucu după ce FCSB și Dinamo au primit interzis pe Arena Națională. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu va putea fi folosit de FCSB și Dinamo în cel mai important moment al sezonului, anume în play-off, din cauza unor concerte. Cum a reacționat LPF la această veste și ce a solicitat noului primar.

FCSB și Dinamo, din nou interzis pe Arena Națională

FCSB și Dinamo nu își vor putea disputa ultimele meciuri din play-off pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională. Motivul? Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai) vor concerta pe arena de pe bulevardul Basarabia. Aceste evenimente se suprapun cu ultimele 4 etape ale competiției, meciurile fiind programate în perioadele 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai și 23-24 mai.

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a transmis că a avut și va mai avea intervenții în această zonă, iar obiectivul este unul singur, anume ca Arena Națională să prioritizeze fotbalul și activitățile sportive.

„Eu am mai avut intervenții în această zonă și am spus că prezumția de la care să plecăm este aceea că stadioanele de fotbal sunt bunuri care au ca destinație principală fotbalul. De aceea au fost construite, de aceea s-au alocat fonduri pentru ele. Eu înțeleg această diversificare de surse ale venitului, dar nu poți face chestiunea asta decât prioritizând fotbalul.

ADVERTISEMENT
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un...
Digi24.ro
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă

Adică poți organiza astfel de evenimente, dar fără să afectezi fotbalul. Mai ales că vorbim despre cluburi din SuperLiga, precum FCSB și Dinamo, care închiriază în mod constant acel stadion. În primul rând, nu îți respecți clienții principali. Vii și spui ‘Băi, nu sunteți chiar atât de importanți sau sunteți, dar până apare un concert’. Dacă ne trezim că avem un concert în același timp cu un meci important, atunci îi dai toate planurile peste cap unui club de fotbal”, a declarat Justin Ștefan, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri....
Digisport.ro
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"

LPF, solicitare directă către Ciprian Ciucu

LPF, prin vocea lui Justin Ștefan, a expus faptul că va analiza documentația, iar dacă va exista acoperire, va urma o discuție cu Primăria Generală a Bucureștiului, condusă de noul primar Ciprian Ciucu. Oficialul e de părere că Arena Națională ar trebui trecută în administrația FRF.

„Eu i-am rugat pe colegii mei de la juridic să-mi facă o analiză prin care să vedem exact ce spune legislația, documentația prin care s-a aprobat construirea și finanțarea Arenei Naționale, ca să vedem dacă există în realitate un principiu care acordă prioritate fotbalului. Dacă vom avea acoperirea necesară, atunci vom discuta cu cei care administrează stadionul și să prevenim situații de genul pe viitor.

ADVERTISEMENT

Mie mi se pare o idee foarte bună ca FRF să preia administrarea Arenei Naționale. Este normal ca stadionul să fie operat de cineva care are experiență în domeniul unde se închiriază. S-ar rezolva toate lucrurile. Mi se pare de bun simț să se întâmple asta.

Cei care administrează stadionul trebuie să respecte un principiu fundamental. În primul rând, prioritar trebuie să fie sportul. Sunt sigur că există deja contracte închiriate cu cei care vor organiza concertele și îmi e greu să cred că se va putea anula. Vom putea intra în dialog și vom putea cere minimizarea timpului de închiriere și repararea gazonului în măsura în care va fi afectat”, a mai spus Justin Ștefan.

Nu e pentru prima oară când FCSB nu poate evolua pe Arena Națională

FCSB este echipa din SuperLiga care evoluează constant pe Arena Național, la aceasta adăugându-se și Dinamo din acest sezon, după ce „câinii” jucau pe „Arcul de Triumf” în precedentele sezoane.

Campioana en-titre s-a lovit în ultimele sezoane de indisponibilitatea celui mai mare stadion al țării. FCSB s-a văzut nevoită să joace pe stadionul din Ghencea în ultimele două campanii de calificare în cupele europene, iar acest lucru a contat în parcursul avut.

Dacă arena din Ghencea se află în capitală, FCSB a fost nevoită la finalul sezonului 2021/2022 să evolueze chiar la Buzău, la aproximativ 120 kilometri distanță. Motivul? Pe Arena Națională se desfășura la acel moment festivalul SAGA.

Mihai Stoica a văzut clasamentul inedit în care FCSB e lider și a...
Fanatik
Mihai Stoica a văzut clasamentul inedit în care FCSB e lider și a făcut anunțul: „Urmează să vină!”. Pe ce loc termină campioana sezonul regular. Foto
Eugen Trică a numit echipele care intră în play-off: „Și-a pierdut din identitate....
Fanatik
Eugen Trică a numit echipele care intră în play-off: „Și-a pierdut din identitate. Se bat 6 cluburi pe două locuri”
Istvan Kovacs, veste uriașă! Arbitrul pleacă din România pentru a da lovitura carierei
Fanatik
Istvan Kovacs, veste uriașă! Arbitrul pleacă din România pentru a da lovitura carierei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul fotbalist de la FCSB a câștigat 330.000 de euro la pariuri sportive:...
iamsport.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a câștigat 330.000 de euro la pariuri sportive: 'S-a terminat istoria!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!