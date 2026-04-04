Luat în colimator de fanii lui Tottenham, noul antrenor al lui Radu Drăgușin a oferit replica: „Nu sunt genul de persoană care face compromisuri”

Roberto De Zerbi (46 de ani) a fost prezentat oficial la Tottenham, fiind numit în locul lui Igor Tudor cu 7 etape înainte de finalul sezonului. Din momentul în care s-a aflat că gruparea londoneză negociază cu tehnicianul italian, mai multe grupuri de fani s-au poziționat împotriva acestuia, acuzând modul în care antrenorul i-a luat apărarea lui Mason Greenwood, fostul său elev de la Olympique Marseille, arestat în 2022.

Roberto De Zerbi, răspuns pentru fanii lui Tottenham

Roberto De Zerbi și-a cerut scuze pentru afirmațiile făcute cu privire la Greenwood. „Îmi cer scuze dacă am jignit pe cineva cu acest subiect. Nu mi-am dorit niciodată să minimalizez problema violenței împotriva femeilor sau a violenței în general. În viața mea, i-am apărat tot timpul pe cei care sunt mai vulnerabili, mai fragili.

Am luptat constant și am fost de partea celor care sunt expuși riscului. Cei care mă cunosc bine știu că nu sunt genul de persoană care face compromisuri pentru a câștiga mai multe meciuri sau pentru a câștiga un trofeu în plus. Am o fiică și sunt foarte sensibil la aceste lucruri, așa cum am fost tot timpul. Sper că, în timp, oamenii mă vor cunoaște mai bine și vor înțelege că nu am dorit să iau o poziție în acel moment”, a transmis noul antrenor al lui Radu Drăgușin pentru pagina oficială a clubului.

În 2022, când evolua pentru Manchester United, Mason Greenwood a fost arestat sub suspiciunea de viol și agresiune asupra unei femei, fiind mai apoi eliberat pe cauțiune. După aproximativ un an, Serviciul de Procuratură al Coroanei a retras toate acuzațiile împotriva lui Greenwood, invocând retragerea martorilor cheie, iar acesta și-a continuat cariera, însă nu la Manchester United. În primă fază, englezul a fost împrumutat la Getafe, iar apoi vândut la Olympique Marseille, unde a lucrat cu Roberto de Zerbi, care l-a caracterizat drept un „om bun”, afirmând că „Mă întristează ce s-a întâmplat cu el, pentru că eu cunosc o persoană foarte diferită de cea portretizată în Anglia”.

Ce a declarat Roberto De Zerbi despre situația lui Tottenham

într-o situație extrem de dificilă. , londonezii se află pe locul 17, la doar un punct distanță de prima echipă aflată în „zona roșie”, West Ham United. Italianul, care a semnat un contract pe 5 ani, a anunțat însă că va rămâne la echipă chiar și în cazul unei retrogradări. „Sunt foarte fericit și foarte mândru să fiu aici, consider că Tottenham este unul dintre cele mai importante cluburi din lume.

Sunt foarte fericit, am o mare responsabilitate, e o provocare mare, dar sunt nerăbdător să încep și să muncesc alături de jucători. Îi cunosc pe jucători, iubesc fotbalul, așadar urmăresc multe meciuri, știu totul, știu că e un moment dificil pentru toată lumea de la Tottenham, dar cred că avem calitățile necesare pentru a ieși din această situație. Am încredere în jucători.

Am semnat un contract pe 5 ani pentru că e o mare provocare pentru mine și voi fi antrenorul lui Tottenham în următorul sezon, indiferent de ce se va întâmpla. În acest moment, nu avem timp să lucrăm asupra principiilor, dar trebuie să știm ce să facem pe gazon. Sunt norocos, pentru că am jucători importanți, foarte talentați”, a declarat Roberto De Zerbi, care va debuta pe banca lui Tottenham pe 12 aprilie, când londonezii vor evolua pe terenul lui Sunderland.