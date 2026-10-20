Sport

Luca Băsceanu, bătălie de „care pe care” cu David Matei la Craiova, dar Baiaram are cifre peste amândoi

Andrei Manțog
20.10.2026 | 08:14
Luca Basceanu batalie de care pe care cu David Matei la Craiova dar Baiaram are cifre peste amandoi
ANALIZĂ FANATIK
„Duelul” Luca Băsceanu – David Matei din meciul U Craiova – Farul 2-0 a fost câștigat de... Ștefan Baiaram. Foto: colaj Fanatik
Se duce o bătălie de la distanță pentru postul garantat de „under 21” al Craiovei. David Matei și Luca Băsceanu se domină unul pe celălalt în privințe interesante.
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Universitatea Craiova a titularizat în premieră ambii ei „underi” promițători în meciul cu Farul. Luca Băsceanu a confirmat statutul de jucător mai spectaculos și mai ofensiv, dar David Matei este omul mai implicat în joc, în special în faza defensivă.

Matei vs. Băsceanu în victoria ușoară a Universității Craiova cu Farul

Băsceanu se simte bine cu mingea la picior. Are al doilea cel mai bun procentaj de pasare după Baiaram, dintre jucătorii ofensivi, și i-a depășit pe ambii rivali din benzi la driblinguri reușite în meci (3).

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De partea cealaltă, David Matei este mult mai prezent în joc (poate și datorită faptului că Mora a fost foarte bun duminică) și are cu trei recuperări mai multe în meci față de Băsceanu (5 la 2). Cerința imperativă a lui Coelho cu constănțenii a fost pressingul, privință în care Craiova a arătat „european”, iar Matei s-a descurcat mai bine la asta.

Matei a avut o pasă foarte bună care se putea solda cu gol, semn că un mijlocaș ofensiv improvizat pe acel post poate să acționeze oricând și ca număr 10. Băsceanu e atacantul dintre ei: a avut o ocazie mare după o demarcare foarte bună, dar a avut ghinion și șutul lui a lovit bara. Acțiunea s-a petrecut în minutul 21, după o recuperare excelentă a lui Romanchuk, care a fost în același timp și pasă din prima.

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Cifrele lui David Băsceanu și Luca Matei în U Craiova – Farul 2-0

Baiaram a intrat în repriza a doua, dar a fost cel mai bun de pe teren la orice procentaj

Ștefan Baiaram a început rezervă, dar a intrat în minutul 57 cu determinare și foarte concentrat. Decarul Științei a avut 91% acțiuni de succes, 88% procentaj de pase corecte, 100% driblinguri reușite (doar unul, însă, față de cele trei ale lui Băsceanu) și a câștigat ambele dueluri 1 la 1 în care a fost implicat.

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Cu Fane hotărât să-și păstreze postul de titular și Matei o alternativă mai defensivă și mai muncitoare, care se simte mai bine decât Băsceanu în banda dreaptă, e de așteptat ca tot David să aibă întâietate pentru postul de titular. Dar Luca arată meci de meci că e foarte periculos și că va amenința constant poarta adversă, indiferent câte minute va primi. Un plus pentru el este și nivelul de spectaculozitate favorizat de obicei de suporterii olteni.

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Baiaram a arătat și că e atacantul mai periculos și mai prezent în careu dintre cei trei. Deși a jucat puțin mai mult de jumătate de oră, Baiaram are 3 atingeri în careul advers (al doilea din echipă după Elisor, cu 5), față de doar câte una, Matei și Băsceanu.

Filipe Coelho nu vrea să facă comparații, dar trebuie să ia decizii

Filipe Coelho este acel pedagog ireproșabil care știe cum comparația e un păcat autodistructiv. Refuză constant să vorbească despre titulari și rezerve și a declarat repetat că pentru el nu există titular și rezerve: „Dacă introduc pe teren anumiți jucători înseamnă că am 100% încredere în ei. Și, dacă nu-mi iese, e responsabilitatea mea”.

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Deși a început cu doar doi titulari de drept dintre jucătorii de câmp, Romanchuk și Băluță, Coelho a dominat Farul la toate capitolele în special în prima parte, când teoretic a jucat cu cele mai multe rezerve. La fel ca în sezonul trecut, portughezul demonstrează că a creat un grup mult mai bun decât membrii lui luați individual: echipa lui joacă la fel indiferent pe cine titularizează. Craiova nu a avut „lot” din prima, cum spun acum specialiștii, ci a avut și are jucători foarte bine antrenați și organizați.

Și, deși Coelho a făcut clar că nu favorizează pe nimeni, e de așteptat ca linia de mijlocași pentru meciurile importante să fie constantă (Mora, Cicâldău, Băluță, Bancu), iar Baiaram și Matei să fie primele alegeri în atac, cel puțin până la recuperarea lui Etim. Cu Assad și Elisor amândoi în forme excelente pentru postul de vârf, e interesant câte minute vor primi aceștia în meciurile viitoare și dacă Nsimba va mai reuși să ia fața vreunuia dintre ei, ca prezență în teren și reușite.

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Andrei Manțog
Andrei Manțog
Andrei Manțog a devenit editorialist pe site-ul fanatik.ro începând din vara lui 2026. A absolvit Facultatea de Jurnalism în 2008 și tot atunci s-a angajat la revista preferată în adolescență: Academia Cațavencu. Iubește câinii, filmele, cărțile, fotbalul și pe Universitatea Craiova.
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