Luca Băsceanu, comparat cu Garnacho de la Manchester United: “Este un copil foarte deştept! Cred că va fi un nou fenomen!”

După un play-out și un Campionat European U19 reușit, Luca Băsceanu a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Craiova, oltenii plătind nu mai puțin de 1 milion de euro în schimbul tânărului jucător. Aflat în colaborare cu firma sa de impresariat, Giovanni Becali a transmis la ce nivel ar putea ajunge Băsceanu.

Giovanni Becali, impresionat de calitățile avute de Luca Băsceanu: „E un copil foarte deștept, mi s-a părut un Mutu de la 16-17 ani”

În cadrul „DON Giovanni”, cunoscutul agent de jucător Giovanni Becali a transmis că a, în ciuda faptului că . Cât despre comparații, impresarul a recunoscut că Băsceanu îi amintește de Adrian Mutu, iar în prezent l-ar asemăna cu Alejandro Garnacho, de la Manchester United.

„(n.r. – Cât de tare va fi Luca Băsceanu?) Luca Băsceanu… Păi depinde de el. E al nostru, colaborează cu Becali Sport, adică cu mine și cu Dragoș.

Are calități, dar trebuie puse la punct. Eu zic că era bine să mai rămână la Hagi încă un an, pentru că Hagi îl punea la punct. Cum Hagi are o fabrică care produce și vinde, era greu să îl țină.

„Luca Băsceanu poate să fie un nou Garnacho”

Acum depinde de Rădoi cum îl va integra. El este un copil foarte deștept, mi s-a părut un Mutu de la 16-17 ani. Are o personalitate, are o familie de un nivel foarte ridicat. El vorbește și limbi străine, vorbește engleză foarte bine.

Cred că va fi un nou fenomen, doar că trebuie să fie folosit în stânga, e aripă stânga. Dacă îl pui la mijlocul terenului… Nu are încă maturitate. Dacă va fi folosit cum trebuie, el va fi un nou fenomen.

Poate să fie un Garnacho de exemplu, de la Manchester United, doar că îi trebuie finalizări. Garnacho nu prea are finalizare”, a declarat Giovanni Becali.

