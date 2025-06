Luca Băsceanu, declarație curajoasă după ce România U19 a învins dramatic Muntenegru: „Trebuie să ieșim din grupe. Nu ne sperie Spania”. Video

Luca Băsceanu a intrat pe teren în minutul 61 al partidei România – Muntenegru de la EURO U19, la scorul de 0-1, și a contribuit decisiv la golul egalizator al „tricolorilor”, care au întors rezultatul și s-au impus cu 2-1. Tânărul fotbalist a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Luca Băsceanu după România U19 – Muntenegru U19 2-1

România U19 a dominat clar prima repriză a meciului cu Muntenegru, dar cei care au înscris au fost oaspeții, prin Vuk Vlahovic. În minutul 61, selecționerul Ion Marin a produs trei modificări, iar printre cei care și-au făcut apariția pe gazon s-a numărat și Luca Băsceanu.

, i-a răsplătit imediat încrederea tehnicianului. Băsceanu a executat excelent o lovitură liberă din lateral stânga, iar Emanuel Marincău a trimis balonul în poartă cu capul. Scorul final, 2-1, a fost stabilit în prelungiri de David Barbu, iar „tricolorii” încep excelent grupa A, în care vor mai întâlni Spania și Danemarca.

„Am muncit mult pentru victoria asta și uite că am câștigat. Ne-am creat multe ocazii. E bine că ne-am impus, am arătat că suntem o valoare. Trebuie să ieșim din grupe. Eu am intrat pe parcurs, am vrut să-mi ajut echipa. Am avut în gând să revenim.

Sunt bucuros că mi-a ieșit. Este un avantaj suportul românilor. Mă bucur mult că au venit, sper să fie în continuare alături de noi. Am stat mult după antrenament, am lucrat. M-a învățat Mister să dau pasa. Nu ne sperie Spania, ne batem de la egal la egal cu toate echipele”, a declarat Luca Băsceanu la zona mixtă.

Luca Băsceanu, urmărit de reprezentanții FCSB-ului la meciul cu Muntenegru

, cel din urmă prezent pentru a-i urmări pe conaționalii săi din Muntenegru.

Cu siguranță, reprezentanții FCSB-ului au analizat cu atenție evoluția lui Ionuț Cercel, singurul fotbalist al campioanei României convocat pentru acest EURO, dar aceștia au fost impresionați și de Luca Băsceanu, care va evolua din următorul sezon pentru Universitatea Craiova, o rivală a „roș-albaștrilor” în lupta pentru titlu.

