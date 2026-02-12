Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul controverselor în U Craiova – FCSB 2-2: „Sper să nu le dăm nicio șansă!”. Ce au spus restul jucătorilor

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și FCSB au remizat în Cupa României Betano, iar campioana este eliminată încă din faza grupelor, la fel ca în fiecare an de la implementarea noului format. Al doilea gol al oltenilor a fost marcat în urma unei faze controversate, în care cei de la FCSB au cerut henț la Luca Băsceanu în faza premergătoare reușitei.

Ce a spus Luca Băsceanu după ce a fost în centrul controverselor în U Craiova – FCSB

Universitatea Craiova și FCSB au încercat să alinieze un prim 11 cât mai competitiv în meciul din Cupa României Betano în așa fel încât să se califice în sferturi, însă să-și păstreze jucătorii proaspeți și pentru partida de campionat.

Luca Băsceanu a prins postul de titular pentru olteni, iar golul secund a pornit dintr-o fază făcută de el. Tânărul jucător urmând să-i paseze decisiv lui Florin Ștefan. Golul a fost validat, însă . La interviul de la finalul partidei, Băsceanu nu a discutat despre faza respectivă, însă a pus gând rău roș-albaștrilor pentru meciul din campionat:

„Eu zic că am prestat un meci bun, ne-am făcut treaba și am mers mai departe. Noi ne-am gândit doar să ne facem jocul. FCSB este o echipă puternică în România, dar eu sper să nu le dăm nicio șansă în campionat duminică. Eu zic că meciul o să fie asemănător.

Și pentru noi este o miză foarte mare, până la urmă ne batem la primul loc. Nu mă așteptam să vină atâția fani la stadion având în vedere ora și ziua la care s-a jucat. (n.r. – Grupa României în UEFA Nations League) Cred că grupa din Nations League este una în care România poate face puncte, dar mai întâi de toate sper să ne calificăm la Mondial”, a declarat Luca Băsceanu la finalul partidei din Cupa României Betano.

Fotbaliștii Craiovei sunt cu gândul la campionat! Meciul cu FCSB de duminică este primul test

Chiar dacă au tratat acest meci cu seriozitate maximă, din discursul oltenilor s-a simțit că așteaptă cu nerăbdare meciul de duminică, pentru a face încă un pas important spre titlul de campioană a României:

„A fost un meci bun, un adevărat derby. Cred că fanii s-au bucurat de meci. Puteam înscrie mai multe goluri, am avut ocazii, dar în final este important că ne-am calificat. Este mereu greu când cineva lipsește, dar avem jucători buni care să-i suplinească. Nu cred că s-a simțit atât de mult absența lor.

Meciul de duminică este important pentru că ne dorim să câștigăm campionatul. Sper să câștigăm de această dată. Avem o echipă bună și ne putem lupta cu oricine. Vom merge la victorie, la fel cum o facem în fiecare meci.

Următorul oponent din Cupa României o să fie la fel de dificil. Un nou derby cu CFR, dar trebuie să luăm meci cu meci până atunci. Eu nu cred în superstiții, doar în muncă. Dacă vom munci la fel de mult putem spera la locul unu în campionat. Încerc să învăț română, vorbesc cu colegii mei la antrenamente în română, chiar dacă nu o fac foarte bine. Poate într-un an sau doi voi vorbi mai fluent”, a spus Nikola Stevanovic.

„A fost un meci greu, dar în final egalul este un rezultat bun pentru noi pentru că mergem mai departe în Cupa României. Rezultatul nu a fost așa cum ne așteptam, dar în final a fost ceea ce aveam nevoie. Ar trebui să jucăm la fel (n.r. – duminică), chiar mai bine, cu mai multă agresiune. Și acesta a fost un meci important, dar pentru mine meciul din campionat este mai important”, a completat Juraj Badelj.

Cu cine va juca Craiova în sferturile de finală

Deși și-a câștigat grupa, Universitatea Craiova va avea o misiune extrem de dificilă în sferturile de finală. Pentru accesul în „final four”, oltenii vor fi nevoiți să treacă de CFR Cluj, care a finalizat pe locul doi în Grupa A, în spatele lui FC Argeș.

Nici în semifinale nu îi va fi prea ușor, asta dacă Metalul Buzău nu reușește o surpriză. Divizionara secundă se va duela cu Dinamo pentru un loc în semifinale, iar „câinii” sunt favoriți cerți. Astfel, pentru a ajunge în meciul cu trofeul pe masă, oltenii ar putea fi nevoiți să treacă atât de CFR Cluj, cât și de Dinamo.