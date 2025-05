Luca Băsceanu la Universitatea Craiova! Mihai Rotaru i-a dat lovitura lui Gigi Becali plătind 1 milion de euro lui Hagi! Toate detaliile contractului. Exclusiv

Universitatea Craiova transferă pe bandă rulantă pentru sezonul viitor. După și , oltenii l-au adus în Bănie și pe Luca Băsceanu, „perla” lui Gică Hagi de la Farul. Din informațiile FANATIK, jucătorul format la Academia „Gheorghe Hagi” urmează să semneze un contract valabil pe 5 ani cu Universitatea Craiova.

Luca Băsceanu, de la Farul la Universitatea Craiova: 1 milion de euro

Din informațiile FANATIK, Mihai Rotaru i-a plătit 1 milion de euro lui Gică Hagi pentru transferul lui Luca Băsceanu. Totodată, Farul a păstrat 20% dintr-un viitor transfer al promițătorului fotbalist în vârstă de doar 19 ani.

Mihai Rotaru, Gică Hagi și Luca Băsceanu, toate cele trei părți implicate, au ajuns la un numitor comun. Din informațiile FANATIK, cel mai probabil jucătorul va semna contractul și va fi prezentat oficial miercuri, 21 mai.

Mijlocașul va semna o înțelegere valabilă pe 5 ani și va avea un salariu de 8.000 de euro lunar în primul an de contract. De altfel, remunerația lui Luca Băsceanu va crește progresiv, de la an la an.

Nu în ultimul rând, Mihai Rotaru poate să-și răscumpere procentele în cazul transferului lui Luca Băsceanu. FANATIK a aflat că există o clauză în contract care presupune ca cele 20 de procente să-i revină patronului din Bănie.

Mihai Rotaru i-a dat lovitura lui Gigi Becali

la Farul. Mai mult decât atât, Adrian Mutu l-a propus pe Luca Băsceanu la FCSB, însă Mihai Rotaru s-a mișcat rapid și a reușit .

Impresariat de Ioan Becali, Luca Băsceanu a adunat 19 apariții în tricoul Farului în actuala stagiune, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere o pasă decisivă. De altfel, Luca Băsceanu reprezintă o soluție viabilă pentru olteni în ceea ce privește regula U21.

Bun executant al loviturilor libere, Luca Băsceanu este adesea comparat cu Adrian Mutu. Inclusiv Denis Alibec este uimit de calitățile celui mai nou produs al lui Gică Hagi la prestigioasa sa academie.

„Pe cine aş lua eu? Primul jucător pe listă e Luca Băsceanu de la Farul. Este unul dintre cele mai mari talente pe care le-am văzut în ultimii 5 ani pe scena noastră. Va ajunge un mare fotbalist. Eu ştiam de el. Joacă al doilea vârf, extremă stângă”, declara Adi Mutu pentru FANATIK.

Luca Băsceanu este al 4-lea fotbalist transferat de Universitatea Craiova, după Mihnea Rădulescu, Samuel Teles și David Matei. Toate transferurile au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.