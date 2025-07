Luca Băsceanu, primul interviu după transferul la U Craiova: „Mirel Rădoi vine cu altceva față de domnul Hagi”. Video

Luca Băsceanu a oferit primele declarații după transferul său de la Farul Constanța la Universitatea Craiova,

Luca Băsceanu, primele declarații după transferul la Universitatea Craiova: „Prima oară nu credeam, nu mă așteptam”

Mutarea s-a realizat în schimbul sumei de un milion de euro. Mijlocașul ofensiv în vârstă de doar 19 ani a semnat un contract pe patru sezoane cu formația din Bănie.

și-a prezentat primele impresii după acest pas important pentru cariera lui. Printre altele, el a vorbit doar în termeni laudativi despre Mirel Rădoi și a făcut și o scurtă comparație între metodele acestuia de pregătire și cele ale lui Gică Hagi.

„Normal că este o mândrie foarte mare că îmbrac echipamentul ăsta, cu emblema asta pe piept. Le mulțumesc suporterilor că au vorbit de mine și m-au așteptat foarte mult. Sper să începem direct tare și să nu luăm pauze, să fim buni.

Prima oară nu credeam. Nu mă așteptam sincer să fiu dorit așa devreme, după 15-16 meciuri pe care le-am avut la Farul. Asta înseamnă că mi-am făcut datoria bine la Farul. Am venit aici cu inima deschisă și sunt foarte bucuros să fiu aici.

Foarte bine, cu brațele deschise m-au primit, cred că și ei mă așteptau, și eu voiam să îi cunosc cât mai repede pe băieți. E o familie frumoasă aici, sper să mă integrez cât mai repede și să dăm drumul la treabă.

Tânărul fotbalist are planuri mari pentru sezonul viitor: „Să aducem măcar un trofeu în Bănie”

Pe plan personal îmi doresc să nu mă accidentez, să am continuitate, să joc cât mai multe meciuri, să ajut echipa cât mai mult cu goluri, cu pase de gol și pe plan colectiv măcar un trofeu să aducem în Bănie. Ar fi foarte frumos, cred eu.

Încă nu am jucat pe Oblemenco, am stat doar pe bancă, nu am apucat să joc. A fost un sentiment așa de nedescris, parcă nu îmi imaginam că e posibil să fie așa de multă lume la stadion și toți să cânte, să susțină echipa.

Acolo am învățat foarte multe, e clar. Sunt de la 5 ani acolo, era un mediu în care mă simțeam acasă. Toată lumea mă cunoștea, eu cunoșteam pe toată lumea. Acum se schimbă lucrurile, vin aici cu inima deschisă. Vin cu foame să zic, cu nerăbdare și abia aștept să începem.

La primul gol (n.r. al său în Superliga) nu m-am bucurat așa tare, chiar dacă era primul gol în Superliga. Trebuia să întoarcem rezultatul, am dat la 4-3 cu Botoșani, meciul acela spectaculos. După, al doilea, cu Petrolul, ratasem două ocazii foarte mari și a fost o descătușare să marchez golul ăla, să aduc victoria, mai ales că am bătut cu 1-0 și mi-am ajutat echipa.

Ce a spus Luca Băsceanu despre Mirel Rădoi: „E clar că față de domnul Hagi vine cu altceva. Este un om deosebit, un caracter de nota 10”

(n.r. Despre metodele de pregătire ale lui Mirel Rădoi) Mi se par foarte bune. E clar că față de domnul Hagi vine cu altceva, aștept să mă acomodez și cu dumnealui. Din ce am văzut până acum este un om deosebit, un caracter de nota 10. Din ce am vorbit cu el, mi-a plăcut foarte mult de dumnealui și sper să aibă încredere în mine.

Cred că mă inspiră mai mulți fotbaliști. Îmi plac foarte mulți, în special jucătorii de atac de pe la PSG, de pe la City, Barcelona. Jucători care se fac plăcuți.

Nu vreau să zic multe despre mine, îi las pe alții să zică despre mine. Vreau să cred că am un dribling bun și știu să îmi pun în valoare colegii foarte bine în ultimii 30 de metri.

(n.r. Despre Campionatul European U19) E clar că a fost o experiență foarte mare, a fost un turneu bun, un turneu reușit de noi. Cu gândul ăsta am plecat din prima zi, de când ne-am reunit, să prindem o semifinală măcar. Ne-am atins obiectivul și uite că am lăsat o impresie frumoasă la toată lumea, cred eu.

(n.r. Mesaj pentru suporterii Universității Craiova) Abia aștept să ne vedem pe Oblemenco și să facem treabă bună împreună. Forța Știința!”, a spus Luca Băsceanu.