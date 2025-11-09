Sport

Luca Mihai, primul gol în SuperLiga după ce a trăit un coşmar fără sfârşit: „Mama plângea pe mine şi nu o recunoşteam”

Luca Mihai a renăscut ca Pasărea Phoenix. Încercat de o accidentare cruntă în urmă cu un an jumate, mijlocașul și-a deschis cont în SuperLiga cu un gol fabulos în U Craiova - UTA Arad
Cristian Măciucă
09.11.2025 | 18:40
Luca Mihai primul gol in SuperLiga dupa ce a trait un cosmar fara sfarsit Mama plangea pe mine si nu o recunosteam
SPECIAL FANATIK
Luca Mihai, primul gol în SuperLiga după ce a trăit un coşmar fără sfârşit: „Mama plângea pe mine şi nu o recunoşteam”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

A ieșit soarele și pe strada lui Luca Mihai (22 de ani). Mijlocașul celor de la UTA Arad a marcat primul său gol în SuperLiga. A făcut pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Craiova. Anul trecut, tânărul fotbalist a suferit o accidentare cumplită.

Luca Mihai a dat primul gol în SuperLiga în U Craiova – UTA Arad

Al 5-lea său meci din acest sezon de SuperLiga a fost cu noroc pentru Luca Mihai. Mijlocașul lui UTA Arad a deschis scorul împotriva Universității Craiova cu o super execuție. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani l-a învins pe Isenko în minutul 24 cu un șut direct în vinclu. Mihai a lovit excelent balonul cu piciorul stâng, piciorul său de bază.

ADVERTISEMENT

Luca Mihai evoluează la Arad din iulie 2025, când a semnat cu UTA din postura de jucător liber după despărțirea de CFR Cluj. Meciul cu Universitatea Craiova a fost al 42-lea pentru mijlocaș pe prima scenă a fotbalului românesc.

Luca Mihai a trecut peste o accidentare groaznică

În aprilie 2024, când era împrumutat de la CFR Cluj la Poli Iași, Luca Mihai a suferit o accidentare cumplită. El a fost pulverizat de Josue Homawoo într-un meci pe „Arcul de Triumf” contra lui Dinamo. Mihai a fost lovit în zona capului și s-a ales cu timpanul spart, cu mai multe fracturi și cu un hematom cranian. Din acest motiv, după revenirea pe gazon, el a fost nevoit să poarte o cască de protecție.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

La începutul acestui an, Luca Mihai a discutat în exclusivitate cu FANATIK și a oferit un interviu de-a dreptul cutremurător. El a povestit clipele de groază prin care a trecut imediat după accidentare.

ADVERTISEMENT
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo -...
Digisport.ro
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo - Real Madrid 0-0

(n.r – Când erai pe patul de spital te-ai gândit că fotbalul e gata pentru tine?) Nu puteam să mă gândesc, în primul rând, pentru că eram foarte rău. Nu vedeam, nu auzeam, nu-mi dădeam seama cine e lângă mine, nu o recunoșteam pe mama. Mama era lângă mine, plângea, țipa pe acolo să-mi revin. ‘Luca, te rog, revino-ți’.

Eu nu-mi dădeam seama. Țipam la ea. Doamnele de serviciu, care încercau să mă ajute, le vorbeam urât fără să-mi dau seama. Am fost foarte, foarte rău.

ADVERTISEMENT

Practic, eu nu mi-am dat seama dacă o să mai joc fotbal sau nu pentru că la momentul respectiv nu asta era important. Alte lucruri erau importante. Să-mi revin, să-mi dau seama cine sunt”, a declarat Luca Mihai, în exclusivitate pentru FANATIK. 

Rezultate SuperLiga, etapa 16. Universitatea Craiova – UTA 1-2. Cicâldău a luat cartonaș...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Universitatea Craiova – UTA 1-2. Cicâldău a luat cartonaș roșu. Echipele de start la Hermannstadt – FCSB
Fanatik SuperLiga, luni, 10 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după etapa...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 10 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după etapa a 16-a de campionat
Andrei Raţiu, coşmarul lui Vinicius: „Dacă ar fi englez ar valora 80 de...
Fanatik
Andrei Raţiu, coşmarul lui Vinicius: „Dacă ar fi englez ar valora 80 de milioane!”. Fundaşul român, evoluţie de senzaţie cu Real Madrid. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul mare campion român o susține pe Anca Alexandrescu la alegeri: 'Nu vreau...
iamsport.ro
Fostul mare campion român o susține pe Anca Alexandrescu la alegeri: 'Nu vreau ca plozii securiștilor să conducă România! Aleg o suveranistă care nu m-a dezamăgit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!