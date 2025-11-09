Luca Mihai, primul gol în SuperLiga după ce a trăit un coşmar fără sfârşit: „Mama plângea pe mine şi nu o recunoşteam”

ADVERTISEMENT

A ieșit soarele și pe strada lui Luca Mihai (22 de ani). Mijlocașul celor de la UTA Arad a marcat primul său gol în SuperLiga. A făcut pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Craiova. Anul trecut, tânărul fotbalist a suferit o accidentare cumplită.

Luca Mihai a dat primul gol în SuperLiga în U Craiova – UTA Arad

Al 5-lea său meci din acest sezon de SuperLiga a fost cu noroc pentru Luca Mihai. Mijlocașul lui UTA Arad a deschis scorul împotriva Universității Craiova cu o super execuție. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani . Mihai a lovit excelent balonul cu piciorul stâng, piciorul său de bază.

ADVERTISEMENT

Luca Mihai evoluează la Arad din iulie 2025, când a semnat cu UTA din postura de jucător liber după despărțirea de CFR Cluj. Meciul cu Universitatea Craiova a fost al 42-lea pentru mijlocaș pe prima scenă a fotbalului românesc.

Luca Mihai a trecut peste o accidentare groaznică

În aprilie 2024, când era împrumutat de la CFR Cluj la Poli Iași, Luca Mihai a suferit o accidentare cumplită. El a fost pulverizat de Josue Homawoo într-un meci pe „Arcul de Triumf” contra lui Dinamo. Mihai a fost lovit în zona capului și s-a ales cu timpanul spart, cu mai multe fracturi și cu un hematom cranian. Din acest motiv, după revenirea pe gazon, el a fost nevoit să poarte o cască de protecție.

ADVERTISEMENT

La începutul acestui an, și a oferit un interviu de-a dreptul cutremurător. El a povestit clipele de groază prin care a trecut imediat după accidentare.

ADVERTISEMENT

„(n.r – Când erai pe patul de spital te-ai gândit că fotbalul e gata pentru tine?) Nu puteam să mă gândesc, în primul rând, pentru că eram foarte rău. Nu vedeam, nu auzeam, nu-mi dădeam seama cine e lângă mine, nu o recunoșteam pe mama. Mama era lângă mine, plângea, țipa pe acolo să-mi revin. ‘Luca, te rog, revino-ți’.

Eu nu-mi dădeam seama. Țipam la ea. Doamnele de serviciu, care încercau să mă ajute, le vorbeam urât fără să-mi dau seama. Am fost foarte, foarte rău.

ADVERTISEMENT

Practic, eu nu mi-am dat seama dacă o să mai joc fotbal sau nu pentru că la momentul respectiv nu asta era important. Alte lucruri erau importante. Să-mi revin, să-mi dau seama cine sunt”, a declarat Luca Mihai, în exclusivitate pentru FANATIK.