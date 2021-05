Luca Pintea de la Chefi la cuțite, dependent de droguri? Cine l-a dat pe mâna polițiștilor pe fostul concurent

Luca Pintea, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a vorbit deschis despre dependența de droguri. Tânărul a dezvăluit cine a fost persoana care l-a dat pe mâna polițiștilor, dar și cât de mult timp a petrecut în spatele gratiilor.

Fostul participant din echipa lui Cătălin Scărlătescu susține că avea într-adevăr o problemă cu substanțele interzise, dar nu a fost dependent nicio secundă. Cu toate acestea timp de 4 ani a consumat tot felul de produse, dar nu foarte puternice.

Luca Pintea avea să fie prins de oamenii legii, după ce un prieten foarte bun l-a pârât. Așa a ajuns tânărul în pușcărie, unde a stat mai bine de o lună, apoi timp de 3 luni a fost în arest la domiciliu. Avea să ajungă pe mâna polițiștilor în ziua în care ar fi trebuit să plece în Franța.

Luca Pintea, totul despre dependența de droguri. Cum a ajuns fostul concurent de la Chefi la cuțite în pușcărie

„Nu am fost dependent, am avut o problemă de consum. Am consumat 4 ani substanțe interzise, o perioadă care ar fi putut să ajungă să fie fatală, în cazul în care consumam anumite substanțe mai puternice.

Eu am unit munca cu chestia asta, cu drogurile. A fost nasol, se ferea lumea de mine, atunci când am avut o perioadă de consum mai puternică.

După ce l-am ajutat o dată, de două ori, m-a pârât că eu consumam substanțe. Trebuia să plec pe vas în dimineața în care am fost arestat și i-am zis mamei că, cobor să-mi iau țigări.

Mergeam înainte spre magazin și la un moment dat pune unu mâna pe mine și mi-a arătat insigna, legitimația. Am ajuns în fața blocului, am văzut mandatul de arestare, 30 de zile și mă gândeam cum să-i prezint mamei această situație.

Mama s-a albit la față, nu se aștepta. Am stat o lună jumătate în arest și după am stat în arest la domiciliu șase luni”, a povestit fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, Luca Pintea, într-o emisiune de la Antena Stars.

Fostul participant al show-ului culinar de la Antena 1 nu a avut deloc o viață ușoară, însă acum spune că este cu totul alt om. Tânărul de 29 de ani lucrează în bucătărie de câțiva ani buni, descoperindu-și această pasiune încă de la o vârstă foarte mică.

Luca Pintea a gătit pentru prima oară la 7 ani, când a făcut prima lui omletă. Câțiva ani mai târziu fostul concurent din echipa lui Cătălin Scărlătescu a ajuns să curețe cartofi într-un restaurant, care din păcate, s-a închis la scurt timp.