„Lucescu e pe mână cu Rotaru!”. Cum arată, de fapt, situația convocaților la echipele naționale după replica fabuloasă a lui Gigi Becali

Elias Charalambous rămâne cu doar o mână de jucători după derby-ul cu CFR Cluj de duminică. Nu mai puțin de 11 jucători de la prima echipă vor pleca la loturile naționale pentru care au primit convocări. 7 dintre ei ajung sub comanda lui Mircea Lucescu, doi merg la U19, iar alți doi merg în Africa. Mihai Stoica a protestat, Gigi Becali s-a amuzat.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, replică fabuloasă când a aflat câți jucători dă FCSB la naționala României: „Lucescu e pe mână cu Rotaru!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, de situația care lui Mihai Stoica i-a provocat nemulțumire. „Iar a luat prea mulți? Iar m-am nenorocit. (N.r. Lucescu cred că e pe mâna lui Rotaru. 7 aveți convocați). Da! E clar! (N.r. râde). E gata, mă. E blat cu Rotaru. Să știe lumea că e glumă. Să nu zică”, a fost replica lui Becali.

Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea sunt cei 7 jucători pe care Mircea Lucescu i-a convocat de la FCSB pentru prima reprezentativă a României. Siyabonga Ngezana revine în lotul Africii de Sud, iar David Kiki primește o nouă convocare la selecționata Beninului.

ADVERTISEMENT

FCSB dă 4 jucători și la selecționata U19: Robert Necșulescu, David Popa, Mihai Toma și Alexandru Stoian. Trebuie totuși menționat că dintre aceștia doar ultimii doi au jucat în acest sezon pentru prima echipă. Astfel că dacă nu îi luăm în considerare pe cei doi, Charalambous rămâne fără 11 jucători în pauza pentru meciurile naționalelor.

Mihai Stoica, reacție surpriză după decizia lui Mircea Lucescu de a lua la națională 7 jucători de la FCSB: „Sunt nemulțumit”

„Am sperat ca măcar parcursul ăsta înfiorător din campionat, plus rușinea cu Shkendija, să îndepărteze câțiva jucători de la echipele naționale. O spun cu toată sinceritatea. Aș putea să spun: «Dom’ne, ce mândru sunt că avem jucători la echipa națională». Nu, sunt nemulțumit!”, spunea Mihai Stoica la .

ADVERTISEMENT

FANATIK a analizat și situația rivalelor FCSB din SuperLiga în ceea ce privește numărul de jucători convocați. Și a descoperit că una dintre rivalele la titlu este lovită aproape la fel de puternic în această perioadă. CFR Cluj are 8 jucători convocați în diverse loturi naționale. Ardelenii sperau ca Mandorlini să își poată cunoaște mai bine lotul în aceste două săptămâni. Ceea ce devine foarte complicat din cauza numărului mare de jucători care vor pleca.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, golgheterul sezonului precedent din SuperLiga este singurul jucător de la CFR Cluj care primește convocare din partea lui Mircea Lucescu. De asemenea, Andrea Mandorlini nu îl va avea la dispoziție nici pe Lorenzo Biliboc, convocat de Costin Curelea la reprezentativa U21. O pierdere grea în contextul în care CFR Cluj are puține soluții la nivel de U21.

Mircea Lucescu l-a luat doar pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Dar ardelenii dau 6 jucători pentru Moldova, Kosovo, Mauritania și Gambia

Deși în formă extrem de slabă, CFR Cluj va avea nu mai puțin de 6 jucători care au primit convocări pentru diferite echipe naționale. Virgil Postolachi și Daniel Dumbrăvanu se vor alătura lotului Moldovei, în vreme ce Meriton Korenica și Linon Emerllahu vor evolua pentru Kosovo. De asemenea, CFR Cluj dă doi oameni și în Africa, pe Aly Abeid la Mauritania și pe Sheriff Sinyan la Gambia.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și FCSB chiar vor juca în această etapă din SuperLiga, o partidă extrem de importantă pentru ambele, aflate în mare suferință în SuperLiga, departe de zona de play-off. Va fi primul meci în SuperLiga pentru Andrea Mandorlini de la revenirea la CFR Cluj. Iar italianul cu siguranță nu și-ar fi dorit să piardă atât de mulți jucători începând de luni.

Lucescu a luat 3 jucători și de la Mihai Rotaru, iar Universitatea Craiova mai dă un jucător și la U21. Rapid a scăpat bine

Universitatea Craiova, liderul SuperLigii, are 3 jucători convocați de Mircea Lucescu la naționala României: Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram. De asemenea, Mirel Rădoi pierde și un jucător care va pleca la „tricolorii” U21, pe Mihnea Rădulescu. La U21 merge și Ștefan Bană, și el jucător al oltenilor, dar care este împrumutat la Oțelul. Per total, Mirel Rădoi va avea mai mulți dintre jucătorii de bază la dispoziție la antrenamente.

De asemenea cu un start excelent de SuperLiga, Rapid trimite doar doi jucători la prima reprezentativă a lui Mircea Lucescu. Pe Alex Dobre și Andrei Borza. A fost , iar Aioani, abia revenit în poarta giuleștenilor, nu putea emite pretenții la convocare. Rapid trimite un jucător și la România U21, pe Cătălin Vulturar. Per total, Costel Gâlcă poate profita și de această pauză pentru a mai regla eventuale probleme.

Dinamo mai are ceva de luptă până a fi considerată cu adevărat o pretendentă la titlu, dar „câinii” merg cu siguranță în direcția potrivită. Roș-albii mizează pe tineri, ceea ce se vede și în situația convocaților. Mircea Lucescu nu a chemat niciun dinamovist pentru meciurile României, dar Costin Curelea se va baza la U21 pe nu mai puțin de 3 jucători: Alexandru Musi, Cristi Mihai și Răzvan Pașcalău.