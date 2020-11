Lucian Bode are coronavirus. Ministrul Transporturilor este al doilea membru al Guvernului Orban diagnosticat cu Covid

Lucian Bode a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus.

Anunțul vine de pe pagina oficială de Facebook a Ministrului Transporturilor.

Acesta nu prezintă simptome specifice și se află în autoizolare la domiciliu.

Lucian Bode a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar anunțul a fost publicat în urmă cu scurt timp pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Transporturilor este al doilea membru al Guvernului Orban diagnosticat cu Covid-19.

Posted by Lucian Bode on Wednesday, 4 November 2020

„În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID – 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Va urez multă sănătate, tuturor!”, scrie pe Facebook Lucian Bode.

Amintim faptul că, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, 146 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore. Situația este dramatică și la secțiile de Terapie Intensivă. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate este de 11.867. Dintre acestea, 1.001 sunt la ATI.

Miercuri seară, premierul Ludovic Orban a convocat o ședință de urgență la Palatul Victoria. Pe masă va fi arzătoarea chestiune a pandemiei de COVID-19, după o zi cu noi cifre record.

La întrunirea de miercuri seară sunt prezenți ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful DSU, Raed Arafat.

33.630 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.373 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 59.339 de persoane se află în carantină la domiciliu.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.410 apeluri la numărul unic de urgență 112. Polițiștii și jandarmii au aplicat 7.062 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 930.022 de lei. Au fost constatate și 5 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor.