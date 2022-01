Lucian Bode reacționează în cazul polițistului care a ucis o fetiță: ”Nu executa o misiune de urgență”. Măsuri privind angajările externe

Luni dimineața, Ministrul Afacerilor Interne (MAI) Lucian Bode a avut prima reacţie în cazul accidentului în care un polițist a lovit două fetițe, în Bucureşti, una dintre ele murind.

Oficialul Guvernului spune că regretă acest eveniment și face o serie de precizări importante în legătură cu ziua tragediei.

De asemenea, Bode mai spune că instituția pe care o conduce a decis să reanalizeze procesul de angajare din surse externe în MAI.

Lucian Bode, despre polițistul care a ucis-o pe Raisa: ”Nu executa o misiune de urgență”

Ministrul a spus că nu executa o misiune de urgenţă. Această luare de poziție a ministrului pe acest subiect vine după ce Poliția Capitalei a oferit mai multe declarații controversate legate de ”misiunea” agentului.

”Din păcate, pe 13 ianuarie, un poliţist din cadrul Secţiei 5 a Poliţiei Capitalei, a accidentat două minore, ambele în vârstă de 11 ani, Raisa pierzându-şi viaţa, iar Maria suferind mai multe traumatisme, astăzi fiind în afara oricărui pericol.

Regret enorm. Dincolo de funcția ministerială sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Rairsa. Iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Vorbim de o faptă ireparabilă, însă pentru familia îndoliată și pentru opinia publică, am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale

Am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. Am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Polițistul a fost pus la dispoziție de Poliția Capitalei, care a declanșat verificări cu privire la situația agentului.

Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv misiuni polițienești. Nu executa o misiune cu caracter de urgență. Am văzut că se inducea ideea că dacă era într-o misiune de urgență ar fi fost scutit de anumite obligații.

Legea e foarte clară, are obligația cel care conduce o mașină a poliției să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională nu și de răspunderea penală”, a spus, luni, ministrul Lucian Bode.

Măsurile luate de MAI în privința angajărilor din surse externe

În urma evenimentului dramatic din Capitală, Lucian Bode anunță măsurile importante luate de MAI în legătură cu angajările în din surse externe.

”Este foarte important să vă spunem ce măsuri am luat la nivelul MAI în aceste zile. Am decis să reanalizăm procesul de recrutare din sursă externă, pe cât de necesar pe atât de riscant în unele situații. Suntem obligați pentru a acoperei acest deficit uriaș din MAI, aproape 30 de mii de funcții.

Vom pune accent în continuare pe componenta de recrutare de specialiști. Considerăm că e extrem de important procesul de pregătire continuă a angajaților din MAI la toate structurile, nu doar la cele de ordine publică. L-am făcut și anul trecut, și vom face și în 2022.

MAI a identificat o serie de măsuri, de modificări, de probleme pe care noi trebuie să le gestionăm în legislația rutieră.

Fac apel la întreaga clasă politică să ne susțină în Parlament în demersul de a moderniza legislația rutieră din România, cu tot ce înseamnă responsabilități, sancțiuni și termene”, a adăugat Lucian Bode.