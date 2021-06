Ministrul de Interne a precizat că nu poate să ofere detalii din anchetă. În schimb, el a asigurat că cei mai buni specialiști se ocupă de

De asemenea, Bode a declarat că Parchetul General a preluat ancheta. El a subliniat că cei vinovați vor fi aduși în fața legii.

Lucian Bode liniștește populația după asasinatul de la Arad: „Este un caz singular. România e o țară sigură”

„În legătură cu această tragedie, am fost informat sâmbătă dimineața, imediat după ce s-a produs, imediat după ora 07:00 și, împreună cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialiști din Poliția Română. Am luat legătura cu structurile partenere,” a declarat Lucian Bode în timpul unei coferințe de presă.

„Aici mă refer la Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării, Parchetul General, care a preluat acest caz și, împreună, am gestionat, sâmbătă și duminică, cercetările la fața locului, astfel încât cei mai buni specialiști pe care îi are Poliția Română să reușească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă, astfel încât autorul sau autorii să fie prinși și aduși în fața instanței de judecată”, a adăugat.

„Vreau să vă spun că ieri s-au finalizat cercetările la fața locului. În sensul în care epava autoturismului a fost ridicată și depozitată într-un loc unde se continuă cecetările,” a explicat ministrul.

„La fața locului am finalizat cercetările. Ele vor continua și pe alte aspecte, dar legate de epavă, ele s-au terminat ieri”, a precizat acesta.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze

Lucian Bode a subliniat că nu este exclusă nicio variantă: „de asemenea, luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. În acest sens, am audiat martori, membri ai familiei, angajați ai societății comerciale, prieteni apropiați. Vizualizăm imaginile de la fața locului, de pe traseul pe cale l-a parcus victima în dimineața zilei de sâmbătă și nu numai”.

El a asigurat că au mai fost asemenea tentative, dar niciuna nu s-a finalizat: „aș vrea să mai spun un lucru: în istoria post-decembristă a României au mai foste tentative de infracțiune de omor prin acest mod de operare”.

„Din fericire, au fost toate fără finalitate. Astfel, vorbim de un caz singular. De aceea, afirm cu toată responsabilitatea, vorbim despre un caz singular. România este o țară sigură”, a subliniat demnitarul.

„Cunosc modul de operare și de acțiune al instituțiilor statului român, nivelul de implicare, profesionalismul lor. Vorbim de un caz singular și, în paralel, de o acțiune a celor mai buni specialiști ai Poliției Române. Spun încă o dată: România este o țară sigură și nu vorbim de acțiuni pregătite în serie ș.a cum am văzut din păcate că se încearcă să se spună în spațiul public,” a asigurat ministrul de Interne.

„Încă o dată vă spun că vinovații vor fi identificați și aduși în fața instanței de judecată,” a adăugat. El a precizat și că nu poate să dea , de acest lucru se va ocupa procurorul de caz.