Lucian Bode reacționează în cazul Șoșoacă: „Am încredere că toți cei vinovați vor plăti“

Lucian Bode a declarat că, din punctul lui de vedere, polițiștii au acționat corect. „Din punctul meu de vedere, polițiștii au intervenit corect, au respectat procedurile. Au ajuns în mai puțin de 4 minute la fața locului, imediat au procedat la aplanarea conflictului, și conform procedurilor legale au invitat persoanele implicate la secția de Poliție“, a spus ministrul de Interne.



Acesta a spus că și el este nemulțumit că cel care l-a agresat pe un polițist se află în libertate, referindu-se la soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă: „Sunt două părți nemulțumite – jurnalista din Italia despre modul în care a fost tratată. Este nemulțumită și partea cealaltă pentru că n-am fi reacționat cum ar fi vrut în legătură cu jurnaliștii. Eu sunt nemulțumit că un polițist care a participat, a fost împins, i s-a pus mâna în gât, iar cel care s-a dedat la astfel de fapte e în libertate.“

Ministrul de Interne a mai spus că are o relație foarte bună cu autoritățile din Italia și s-a declarat încrezător în rezultatul anchetei: „Avem două dosare penale. Eu am încredere în instituțiile statului român în colaborarea dintre instituțiile din România și cele din Italia, care, așa cum am arătat și în cazul crimei de la Iași, este una la un nivel foarte înalt.“

ADVERTISEMENT

„Personal, am o relație de colaborare foarte bună cu doamna Luciana Lamorgese, ministrul de Interne din Italia, și am încredere că la finalul acestei anchete toți cei vinovați vor plăti“, a adăugat el.

Secretarul de stat în MAI a declarat că a avut o discuție cu ambasaorul Italiei în România despre acest incident, iar acesta nu a avut obiecții asupra modului în care au intervenit polițiștii pentru aplanarea conflictului.

ADVERTISEMENT

„Eu am vorbit cu domnul ambasador, acolo nu există reproșuri față de modul în care a acționat Poliția. Din discuția pe care am avut-o cu dânsul, a zis că au avut oameni care au fost la secția de poliție și au văzut că s-a lucrat în mod profesionist și că nu există reproșuri“, a spus Arafat.

„Colaborarea noastră cu colegii italieni este bună, permanentă și pe toate palierele și este una excelentă la acest moment“, a dat asigurări secretarul de stat.

ADVERTISEMENT

Cioloș: MAI trebuie să ia atitudine

Cu două zile în urmă, Dacian Cioloș, președintele USR, i-a cerut lui Lucian Bode să ia atitudine în .

„Ministerul Afacerilor Interne trebuie să dea explicaţii cu privire la acest incident, dincolo de mesajul Poliţiei Capitalei, potrivit căruia „procedurile au fost respectate. Sechestrarea unor jurnalişti este faptă penală şi sper ca nicio imunitate să nu fie invocată de senatoarea Şoşoacă pentru a se ascunde din faţa legii şi a justiţiei“, a declarat Cioloş.

ADVERTISEMENT

Liderul USR a mai spus că polițiștii care au intervenit pentru a opri scandalul dintre soții Şoşoacă şi jurnalista italiană Lucia Goracci au fost timorați: „Am văzut poliţişti timoraţi de gura Dianei Şoşoacă, care a măturat pe jos cu jurnaliştii de la televiziunea publică italiană care au îndrăznit să-i pună întrebări. Şi atunci ne mai mirăm că statul e îngenuncheat şi decredibilizat în faţa celor cu tupeu, fără bun-simţ. Şi că oamenii nu mai au mari aşteptări de la stat. Doar politicienii care-l controlează aşteaptă să li se dea dreptate.“

Iohannis cere verificări „la sânge“

Și președintele Klaus Iohannis s-a exprimat în privința incidentului provocat de senatoarea Diana Șoșoacă. El a spus că este „absolut regretabil“ faptul că jurnalista Lucia Goracci a fost agresată de familia Șoșoacă.

ADVERTISEMENT

Șeful statului a cerut să se facă verificări la sânge, pentru ca astfel de incidente, care „până acum ar fi fost inimaginabile“, să nu se mai repete.

„Trebuie să fim foarte clari, sechestrarea de persoane se sancționează conform legii și în România. Nu vreau eu să mă antepronunț. Absolut toate autoritățile competente să verifice ce s-a întâmplat și cum s-a intervenit trebuie să își facă datoria cu vârf și îndesat, după care, cu siguranță, voi aștepta concluziile de rigoare“, a declarat Iohannis.

„E posibil să fi fost greșeli în abordare, dar nu pot eu să mă exprim asupra acestor acțiuni. Solicit această verificare la sânge pentru a nu avea încă o dată un astfel de incident care e absolut regretabil și, să fiu sincer, până acum ar fi fost inimaginabil“, a mai spus președintele.

Incidentul provocat de senatoarea Diana Șoșoacă a provocat o furtună mediatică în Italia și a determinat intervenția Ministerului de Externe din Peninsulă care a cerut guvernului român lămuriri în acest caz.