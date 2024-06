Lucian Burchel șochează: „Antrenoratul nu e neurochirurgie? Ba da, este!”

Lucian Burchel a dezvăluit pentru FANATIK că . Șeful Școlii de Antrenori a vorbit și despre situația lui Mihai Pintilii.

Reporterii FANATIK au fost la sediul FRF unde au stat de vorbă cu Lucian Burchel, Șeful Școlii de Antrenori. O discuție lungă, care s-a întins pe parcursul a peste două ore, și în urma căreia am aflat mai multe despre planurile federației legate de viitorul fotbalului românesc și bineînțeles al tehnicienilor, piesa cea mai importantă din puzzle.

Un contraargument la lupta aceasta cu urletele antrenorilor, sună așa: România a avut generații întregi de fotbaliști foarte buni crescuți cu bătăi, cheia aruncată-n cap, cu amenințări, cu teroare. Nu se mai poate face fotbal și sport la fel?

– Nu se mai poate face fotbal sau orice sport cu agresivitate și țipete. E foarte greu la fel cum educați acum copiii și cum evoluează societatea să mai ajungem la nivelul și cota pe care o aveam înainte. Acum, de ceva ani încoace, nivelul de cunoștințe al antrenorilor este destul de redus.

Trebuie ca lucrurile astea să se schimbe, dar în același timp, faptul că noul stil de organizare și noua etapă în care suntem, un antrenor câștigă bani din taxe de la părinți. Aceste lucruri sunt însă greșit înțelese și nu funcționează așa. Sport de înaltă performanță, competiții pe fiecare categorie de vârstă care să bucure ochiul nu se pot face cu frică.

De ce valoarea antrenorilor a scăzut după Revoluție: „Pur și simplu slăbiciunea omenească”

Dar s-a făcut în trecut…

– În trecut s-a putut, dar exista o singură instituție care forma antrenori: UNEFS. Exigența era destul de mărită, pânâ când s-a pus problema câștigului de valută de la studenți străini care veneau în România. Erau chiar foarte mari exigențele.

De dragul valutei străinilor?

– Pe măsură ce timpul a trecut, s-a mai coborât artificial și cunosc foarte bine subiectul pentru că am fost în facultate până în 1989. N-a coborât pentru că așa a cerut partidul, ci pur și simplu slăbiciunea omenească. Îl trecem că nu știe să vorbească bine românește, hai că a venit la școală doar o lună din două că a avut niște probleme, dar merge și așa, oricum e străin și se duce la el în țară. Sunt niște lucruri care au impactat și eu le știu foarte bine pentru că am trăit în perioada aia. Aveam și studenți arabi sau greci, care mai lipseau și ușor-ușor procesul s-a denaturat.

Lucian Burchel: „Așa se va întâmpla într-un sezon sau două”

Am înțeles… Ce s-a întâmplat între timp?

– Între timp au apărut foarte multe instituții de învățământ superior. Cu toții am constatat că materia fotbal trebuie reconfigurată și exigențele să fie crescute, astfel încât procesul de formare al antrenorilor să se completeze ulterior cu cel pe care îl asigurăm noi cu licențele. Asta e în atenția noastră și cred că așa se va întâmpla într-un sezon sau două.

Vom avea o distincție clară între ce fac formatorii inițiali și ce predăm noi la licență. Cred că va fi un mare pas înainte. Au fost niște neînțelegeri care la acel moment datorită lipsei de studii a regulamentelor pe care unii dintre conducători au dovedit-o. Realitatea este cea pe care o cunoaștem și noi.

Nu e riscul ca din nou cluburile să vă vadă ca pe un dușman? Ați mai căutat să reglementați problema antrenorilor fără licență PRO, care lucrau în prima ligă. Și atunci au zis: ‘Nu se poate, Burchel s-a pus pe noi, nu ne lasă în pace deloc’. Dacă și acum vor spune la fel?

– Nu cred. Au fost niște neînțelegeri la acel moment, care au plecat de la lipsa de studiu a regulamentelor, pe care unii dintre conducători au dovedit-o. Realitatea este cea pe care o cunoaștem noi. Ești antrenor calificat, poți semna un contract de activitate sportivă sau de muncă.

Te califici în sistemul național sau în alte sisteme și România îți recunoaște și îți echivalează diploma dacă are cu ce. Ulterior, apare necesitatea unei licențe europene ca să antrenezi într-una din competițiile organizate de FRF și asta e realitate.

Care e situația lui Neil Lennon: „E de datoria clubului Rapid să obțină drept de muncă”

Spre exemplu, Lennon are carnet de antrenor?

– Nu știu dacă Lennon are carnet de antrenor, dar e de datoria clubului FC Rapid să obțină drept de muncă. Iar dreptul de muncă se obține după ce face dovada studiilor pe care le are la CNFPA. Ca urmare a acestor recunoașteri și echivalări, dobândește drept de muncă și poate fi plătit.

Mai sunt astfel de cazuri?

– Noi chiar avem un caz de antrenor care a studiat în Spania la un programat de lungă durată. A adus toate documentele la CNFPA, i-au fost echivalate și recunoscute și s-a eliberat carnet de antrenor. E cetățean spaniol. Se respectă pașii normali. Nu știm ce fac cluburile.

Nu avem abilitatea și nici competența sau dreptul să intrăm la ei în curte. Ei trebuie să se ocupe de lucrurile astea, să se asigure că orice cetățean care intră în România se supune la aceleași legi, așa cum și noi o facem când plecăm în străinătate.

Se poate face performanță și fără licență. De ce e nevoie de școală?

Sunt câteva exemple de antrenori care pot contrazice necesitatea unei școli. Pintilii e campion în România, Fabregas a promovat acum Como în Serie A, Amorim la Sporting a avut niște rezultate bune fără să fi avut licența PRO. Nu sunt acestea dovezi că nu ai nevoie de școală în meseria aceasta? Poți să fii talent și bun…

– Ai nevoie de școală. Pentru că în Școala de Antrenori prin care trecem toți, în afară că ai acumulat niște cunoștinte ca sportiv și antrenor și ți-ai notat efectiv niște lucruri, dar cel mai important înveți fotbalul pe care-l vei preda la 22 de jucători și cu care vei învăța să creezi o echipă.

Înveți planificare, pentru că asta nu înseamnă doar să faci un plan de pregătire sau lecție. Există niște principii de care trebuie să ții cont, o pregătire fizică pe care nu ai cum să o înveți. Dacă notezi două caiete întregi și tot nu ai cum să vezi. E ceva care ține de știință. Înveți strategie, organizare de joc. Este ceva fără de care poți reuși, doar că cei care fac asta au șanse în plus să se mențină.

Lucian Burchel, detalii despre situația lui Mihai Pintilii

Pintilii are acum licența A?

– Nu știu exact care e situația lui. Știu că în momentul de față finalizează cursul de calificare pentru antrenori cu licență B alături de Marius Croitoru și știu că este înscris dacă nu mă înșel la licența A în Republica Moldova. Nu știu exact, n-am verificat, dar mi-a spus cineva lucrul ăsta.

Cu el ați mai vorbit? Că la un moment dat devenise o chestiune personală. Și el s-a plâns: ‘Nu mă așteptam ca Lucian Burchel să nu mă sprijine. Avusesem niște discuții și credeam că va fi de partea mea’.

– Asta a fost impresia lui. Eu n-am vorbit nimic de Pintilii, doar de necesitatea ca el să fie calificat. În rest, am vorbit despre potențialul lui de antrenor și care există, pentru că a fost un jucător foarte bun. Am vorbit doar despre necesitatea ca el să fie calificat. Asta e tot. Nimic personal. N-am nimic personal cu nimeni, dar e de datoria mea să semnalez situații și lucrurile să se rezolve, deși e problema mai degrabă a cluburilor.

Lucian Burchel: „Șefii de cluburi au înțeles că ceea ce propune federația în competențele pe care mi le-a dat este ceva legat de legalitate

Simțiți că aveți un merit în faptul că sunt mai puțini antrenori fără licență PRO acum în campionat decât erau? , nu cred că mai există. Croitoru și Poenaru nu mai sunt în prima ligă…

– Nu cred că am eu vreun merit. Cred că șefii de cluburi au înțeles că ceea ce propune federația în competențele pe care mi le-a dat este ceva legat de legalitate. Într-adevăr, au fost niște discuții prin presă, dar eu cred că au înțeles în sfârșit.

Au fost discuții legate de Mihai Pintilii, de Marius Croitoru. Unul dintre exemple este chiar cel al domnului Mititelu, care în două rânduri a declarat că preferă ca Marius să își definitiveze studiile și asta mi-a arătat că lucrurile au fost înțelese.

De toată lumea?

– Au fost excepții, nu toată lumea este în situața asta. Rămâne preocuparea cluburilor în primul rând, de a avea sub contract oameni în regulă, că sunt străini sau români. Trebuie să se asigure că respectă legislația românească și eu cred că o vor face.

Pot antrenorii secunzi să dea indicații în timpul meciurilor?

Mai sunt niște reguli cu privire la indicațiile din timpul meciurilor. Un secund posesor de licență A poate să dea indicații non-stop? Are libertatea aceasta?

– Conform regulamentului, un antrenor secund cu licență A poate să dea indicații în timpul meciurilor. Dar ordinea în care indicațiile pot fi oferite e: director tehnic, antrenor principal, antrenor secund, și în cazul în care cei trei nu sunt pe bancă din motive obiective, antrenorul cu portarii.

Deci asta e ordinea autorității…

– Nu se specifică ce cantitate sau ce cuantum poate să dea un antrenor cu licența A. Ordinea autorității este fixată într-un articol care spune destul de clar cine poate da. Nu se începe cu antrenorul de portari. E o ordine firească, normală.

Și atunci dacă posesorul de licență A e la marginea terenului tot timpul meciului nu sare în ochi? Principalul stă cuminte pe bancă și se uită…

– Sare totuși în ochi când posesorul de licență A stă tot timpul la marginea terenului, în timp ce principalul e cuminte pe bancă. Nu prea mai avem însă situații de genul ăsta. Așteptăm să vedem. Se discută permanent când apar lucruri de genul ăsta. Ei promit lucruri, dar nu prea poți să faci o modificare în regulament ca să spui că antrenorul cu licență A poate să dea indicații 5 minute pe repriză. Nu prea poți să faci asta că nu își permite lumea asta.

Lucian Burchel, avertisment pentru patronii din SuperLiga: „Să nu mai angajeze oameni care nu au licență. Îi pasc amenzi foarte mari”

Riscă mult cluburile?

– Cluburile trebuie totuși să reacționeze și să recunoască situația în care se află, să nu mai angajeze oameni care nu au licență și de fapt sunt antrenori-umbră cum se spune, pentru că îi pasc amenzi foarte mari și se lasă cu suspendări. Ar trebui să se ia în calcul lucrurile astea și să faci cu binele și cu frumosul lucrurile astea.

E corect dacă spun că o licență PRO la Coverciano e mai bună decât una luată la București, iar cea de la București e mai bună decât cea de la Chișinău?

– Nu este corect pentru că în toate țările conținutul și structura e aceeași. Ceea ce se livrează în țara respectivă trebuie să se adapteze bineînțeles realităților de acolo. Într-un fel se face în Moldova, într-un fel în România, în alt fel în Italia. Important este ca noi cel puțin să recunoaștem clar în ce situație suntem și să asigurăm un proces care chiar să producă plus valoare la antrenorii care vor termina cursurile de licență PRO.

De câți ani are nevoie un fotbalist pentru a-și lua licența PRO?

Dacă eu joc fotbal în Liga 3, Liga 2 sau SuperLiga, mă retrag astăzi din fotbal și n-am niciun curs de antrenor, în câți ani pot deveni principal în prima ligă? Adică să am licența PRO.

– Să facem un calcul foarte rapid. Daca n-am avut preocuparea și nu m-a învățat nimeni că ar trebui să mă preocupe momentul retragerii, să fac un curs de antrenori în minim doi ani, sau 3 ani la facultate, care să îmi asigure calificarea.

În același timp pot să fac licența UEFA C. În momentul în care am și calificarea și carnetul de licență pot intra în sistem, pot dobândi 6 luni de experiență, deci 2 ani și 6 luni. După care pot începe cursurile pentru licența B, care durează alte 6 luni.

Deci 3 ani până acum…

– După ăstia 3 ani, cu 1 an de experiență la un anumit nivel la 10+1, pot să mă duc la licența A. Cu alte cuvinte la ceea ce am vorbit mai devreme mai adăugăm 1 an. Durează încă minim 6 luni și licența A și încă 1 an de experiență la un anumit nivel amator, de top. Am ajuns la 5 ani și 6 luni. Eh, apoi mă pot prezenta la examenul de admitere la licența PRO, care după convenția UEFA durează minim un sezon competițional, dar trebuie să îl faci mai mare. Deci cam 6 ani și jumătate, 7 ani.

Lucian Burchel: „Sunt foarte mulți ani dacă nu te preocupi”

Nu sunt cam mulți 7 ani?

– Sunt foarte mulți ani dacă nu te preocupi. Am avut cazuri: Bourceanu, Andrei Cristea, Gabi Tamaș, care a terminat cu fotbalul și era antrenor. Deci oamenii și-au făcut școala. Gabi Tamaș vrea să se înscrie acum la cursuri la licența B+A pentru că are cei 7 ani. Face B+A, stă 1 an și muncește la un anumit nivel și se duce la licența PRO.

Asta este pentru cei mai mari. Ceilalți într-adevăr suferă. Fă-ți școala la timp! Învață cum trebuie pentru că se poate. Toți am trecut prin asta. Dacă joci fotbal la liga a treia sau a doua sau Liga 1 și zici: ‘Nu vreau să mă duc la școală’, ai o problemă după ce termini cu fotbalul. Ăsta e sistemul nostru. E mult. Dar e nevoie de 7 ani dacă vrei să antrenezi cu licența PRO.

De ce e nevoie de 7 ani ca să înveți să antrenezi o echipă de fotbal? Chiar e neurochirurgie?

– Nu e chiar așa simplu, e foarte important. Hai să luăm chirurgul de exemplu. Până să ajungă să opereze, taie animale, cadavre și așa mai departe. Respectă niște proceduri. Noi lucrăm direct cu juniori, copii. Responsabilitatea este foarte mare. Dacă nu înveți ce trebuie să faci ca să conduci administrativ corect, din punct de vedere fizic, poți crea probleme mari. Am văzut antrenori care la 8 ani făceau TRX! Am văzut antrenori care puneau să alerge copii mici.

Ce probleme poate provoca un antrenor nepregătit: „Provoci probleme psihice”

Poți să faci mai mult rău decât bine dacă nu ești pregătit ca antrenor?

– Deci provoci probleme fizice. Coloana vertebrală o strici foarte repede la acea vârstă. Provoci probleme psihologice. Nu știi ce să antrenezi, tu trebuie să fii un pedagog, să respecți copilul ăla și dai frâu liber trăirilor tale. Te-a antrenat pe tine nu știu cine, țipi la ei, ai sădit neîncrederea în capul lui, îl faci în toate felurile și repet, îi poți provoca probleme psihice.

Dacă faci școala corect, te înarmezi cu niște instrumente. Dar toate trebuie făcute la timp. Toate la timpul lor. Într-adevăr, pare mult, dar pe de o parte este necesitatea de respecta o legislație, și pe de altă parte ocupă-te de viitor. Noi, cluburile, ar cam trebui să ne preocupăm de setarea de obiective, să îi învățam asta pe copii, mai ales cei care rămân mult timp. Trebuie să știe care sunt pașii următori în viața lor, ce fac și cum trebuie să se întâmple lucrurile. Ăsta e un alt subiect pe care școala noastră trebuie să îl pună pe tapet.

