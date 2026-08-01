Lucian Bute, în Muzeul Național de Istorie: „Sunt onorat să fiu lângă Nadia Comăneci!”. Cadoul inedit pe care l-a primit campionul. Video și Foto

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Lucian Bute (46 de ani), fostul campion mondial IBF la categoria super-mijlocie, a vizitat Muzeul Național de Istorie a României alături de familia sa. .

Lucian Bute, alături de Nadia Comăneci în „Vitrina Campionilor” de la Muzeul Național de Istorie

Lucian Bute a donat în acest an Muzeului Național de Istorie o mănușă de box cu autograf, centura de Campion Național de Box din anul 1999, Cupa pentru „Cel mai tehnic pugilist” și două fotografii. Campionul mondial a vorbit despre cariera sa fabuloasă. „Sunt onorat și mândru. Am donat cu mare drag aceste trofee, e o onoare pentru mine să fiu alături de Nadia.

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Sper ca mulți campioni din România să facă același lucru, să doneze centuri sau trofee câștigate. Mai am și alte trofee, atât din boxul amator, cât și din cel profesionist, centuri de titluri nord-americane, o să le donez cu mare drag, să extindem această vitrină. Eu am început boxul la 15 ani, nici nu visam să ajung campion sau să cuceresc titlurile din America de Nord, dar uite că viața m-a dus acolo.

Am reușit să devin campion mondial, mi-am apărat centura de 9 ori. Sunt onorat și mândru că am reprezentat România cu cinste. Cel mai important obiect din colecția personală este centura de campion mondial IBF, bineînțeles”, a declarat marele sportiv, care este stabilit de mai mulți ani în Canada, la Montreal, alături de familie.

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Ce a declarat Lucian Bute despre viitorul boxului românesc. Campionul mondial a primit un cadou special din partea Muzeului Național

Campionul mondial a fost întrebat despre viitorul boxului românesc. „(n.r. cât timp trebuie să mai treacă până va mai avea România un nou campion mondial la box?) Nu pot să spun. Săptămâna trecută am participat la Centura de Aur care s-a desfășurat la Brăila, sunt copii buni, de perspectivă, avem un lot bun, care poate face performanță. Eu sper să avem cât mai mulți sportivi calificați la următoarele Jocuri Olimpice și, de ce nu, în viitor să vină un nou sportiv care să ne calce pe urme, campionilor, Diaconu, Doroftei. Doamne ajută să ne depășească, să câștige cât mai multe centuri”, a declarat acesta.

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Lucian Bute a efectuat un tur al expoziției „Tezaurul Istoric al României” alături de familie și a primit din partea Muzeului Național de Istorie un cadou inedit: o replică a celebrei sculpturi „Gânditorul”. Marele boxer a vorbit despre sporturile practicate de copiii săi, Ema (9 ani) și Eric (7 ani): „Copiii mei fac jiu-jitsu, natație, l-am dus și la box puțin pe Eric, dar nu prea a fost încântat. Mama lui nu prea e de acord să îl duc către acest sport, dar nici eu nu sunt, pentru că știu ce am îndurat eu de-a lungul carierei. Dacă decide el și vrea să facă asta, îl voi sprijini, dar nu îl voi împinge eu către box”.

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Lucian Bute și-a descris cariera în două cuvinte. A citat-o pe Nadia Comăneci

Lucian Bute a devenit campion mondial IBF la categoria super-mijlocie în 2007, după ce l-a învins pe columbianul Alejandro Berrio, iar apoi și-a apărat centura de 9 ori înainte de a o pierde surprinzător în mai 2012, când a suferit prima înfrângere din carieră, contra englezului Carl Froch. Marele boxer a citat-o pe în momentul în care și-a descris cariera.

„Ca să o citez pe Nadia, ‘Perfect Ten’. Nota 10. Nu am nimic să îmi reproșez, am fost campion aproape 5 ani. Pentru mine e o mare onoare și o mândrie. Peste tot în lume unde am boxat am făcut-o cu cinste și cu mândrie, imnul mi-a cântat, s-a ridicat steagul, am fost foarte emoționat și încântat”, a spus Lucian Bute.

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2019 este anul în care fostul campion mondial IBF și-a anunțat retragerea