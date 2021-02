Lucian Colareza, spectacol la Românii au talent. Andra vrea să cânte cu el

Lucian Colareza a făcut un adevărat spectacol la „Românii au talent” și s-a calificat în etapa următoare cu patru de „DA”, dar și cu o surpriză din partea Andrei, care i-a transmis că vrea să cânte cu el la un concert.

Tânărul a interpretat o piesă latino, spre bucuria îndrăgitei jurate, căreia îi place foarte mult acest gen. Cântăreața i-a dezvăluit că ar fi vrut să cânte cu el la Sala Palatului, însă pandemia a pus multe concerte pe pauză.

Lucian Colareza a interpretat melodia „Hoy tengo ganas de ti” și adoră să cânte, având deja câteva cover-uri postate pe internet. Tânărul este din Constanța și are 32 de ani.

După ce a primit patru de „DA” din partea juraților, artistul a mai primit un cadou important pentru el și pentru cariera lui. Lucian Colareza a aflat că Andra urma să-l invite să cânte cu ea la Sala Palatului, însă pandemia de coronavirus a anulat multe spectaole anul trecut.

Andra a precizat că îl știe din mediul online și că vocea lui s-ar fi potrivit perfect în cadrul unui concert latino. Artista nu a renunțat la ideea de a-l chema la un concert atunci când situația epidemiologică o va permite.

„Lucian, ai o voce colosală, ești foarte talentat și trebuie să își mărturisesc că te ștu de pe internet. Eu având concert la Sala Palatului, trebuia să îl susțin anul acesta, am zis că anul acesta vreau să îi dau ocazia unui om care cântă frumos, dar care nu e atât de cunoscut și am căutat pe internet anumite voci să văd cu cine aș putea să cânt la Sala Palatului, culmea e că eu pe tine te-am ales, ca să vezi cât de mică e lumea.

Eu făcând un concert latino, tu te potriveai perfect. Culmea e că tu erai pe listă să vii să cânți cu mine, tu nu știi chestia asta. Tu acum ai ajuns aici în fața mea, mi-ai cântat și m-ai convins încă o dată că ai fi fost alegerea perfectă. Însă când vom reveni la normal, te voi invita să cânți alături de mine”, a declarat cântăreața la „Românii au talent”.

Lucian cântă de când avea 16 ani, deși a avut o problemă destul de gravă în copilărie. După ce a făcut otită la opt luni, un medic i-a spart timpanele, însă urechea muzicală nu a fost deloc afectată, dovadă fiind momentul din ceastă seară.

„Mă numesc Lucian Colareza, sunt din Constanța și am 32 de ani. Sunt cântăreț, îmi place foarte mult să cânt. Cânt de copil și acum trăiesc doar din această meserie. Normal, eu nu ar fi trebuit să cânt deoarece atunci când eram copil, la 8 luni am avut otită și ambele timpane mi-au fost sparte de către un medic.

rmătorul medic m-a pus pe picioare și mi-a recomandat să nu stau niciodată în muzică foarte tare și mulți ani nu m-am ocupat, nu am cochetat cu muzica. La 16 ani m-am apucat de muzică și atunci nu m-am mai oprit”, a menționat Lucian Colareza în prezentarea sa.