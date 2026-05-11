Lucian Filip a fost sincer după ce FCSB nu a învins-o pe Slobozia: „Greu de privit!”

FCSB nu a reușit să o învingă pe Unirea Slobozia, în partida disputată în runda cu numărul 8 a play-out-ului, în Ghencea, după ce scorul final a fost egal, 0-0.
Mihai Alecu
12.05.2026 | 00:14
Lucian Filip a vorbit după FCSB - Unirea Slobozia. Foto: Sport Pictures
Confruntarea dintre FCSB și Unirea Slobozia, din runda cu numărul 8 a play-out-ului, s-a terminat fără goluri, după o partidă care a fost una fără mari ocazii de gol la cele două porți. Pentru campioana României este a doua rundă consecutivă în care nu punctează, după eșecul cu Csikszereda, 0-1, de acum o săptămână.

Lucian Filip nu s-a ferit de cuvinte după ce FCSB a făcut egal cu Unirea Slobozia

Antrenorul interimar de la FCSB, Lucian Filip, nu a fost convins de modul în care jucătorii au evoluat în partida contra celor de la Unirea Slobozia. Acesta a dat însă asigurări că totul se va schimba pentru meciul de baraj pe care bucureștenii îl au.

”Nu a fost meciul așa cum ne-am dorit. Nu am marcat, deși am ajuns des în treimea adversă. Aș fi vrut să jucăm așa cum am făcut-o în primele 25 de minute. A fost o schimbare neașteptată a lui Matei, mă bucur că este bine, am primit acum informații de la doctorul echipei. Trebuie să se pregătească în continuare.

Trebuie să recunosc că a fost un meci greu de privit. S-a întâmplat și în meciurile trecute să fie mai dificil. Sunt sigur că la baraj o să fie altfel, pentru că și Botoșani joacă altfel. E posibil să fie schimbări cu Hermannstadt, da, trebuie să ne menajăm jucătorii importanți”, a declarat Lucian Filip la finalul partidei cu Unirea Slobozia.

FCSB va juca sigur semifinala de baraj cu FC Botoșani. Ce urmează pentru formația bucureșteană

Rezultatele din runda cu numărul 8 a SuperLigii din play-out au stabilit că semifinala barajului de calificare în cupele europene se va disputa între FCSB și FC Botoșani. Practic, pentru gruparea bucureșteană nu a mai contat punctul scos în duelul cu Unirea Slobozia pentru că era sigură că termină peste formația moldavă.

Învingătoarea din acest duel urmează să joace cu locul 4 din play-off, iar cele mai mari șanse să ocupe această poziție le are în acest moment Dinamo. Așadar, există șanse bune să vedem un duel între Dinamo și FCSB, ce nu se va putea însă disputa pe Arena Națională, ci va fi pe Arcul de Triumf.

