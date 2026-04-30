Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”

Ce spune Lucian Filip despre antrenorul pe care Gigi Becali vrea să îl aducă la FCSB. „Decizia este la el”. Tehnicianul a explicat care este situația lui Adrian Șut.
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 13:32
FCSB va avea parte de o deplasare complicată vineri seara. Campioana României își va măsura forțele cu Csikszereda în etapa a 7-a din play-out. Lucian Filip, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Elias Charalambous pe banca formației din Capitală.

Mirel Rădoi, antrenorul pe care Gigi Becali l-a adus în această primăvară pentru a califica echipa în cupele europene, și-a dat demisia după doar 5 runde. Acesta a acceptat propunerea bănoasă venită din Turcia, de la Gaziantep, iar roș-albaștrii încă nu au găsit un înlocuitor.

Lucian Filip stă pe banca campioanei României până când Gigi Becali va găsi omul potrivit pentru postul de antrenor principal. Oficialii bucureșteni au vorbit în mai multe rânduri despre dorința de a numi un tehnician străin. Elias Charalambous rămâne o opțiune.

Lucian Filip a precizat la conferința de presă premergătoare duelului cu Csikszereda din Superliga României că a schimbat câteva cuvinte cu Elias Charalambous la un eveniment la care au fost prezenți oamenii de la FCSB și a spus clar că și l-ar dori înapoi în calitate de antrenor principal. Acesta a vorbit și despre situația lui Adrian Șut și Florinel Coman.

În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Digi24.ro
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion

„Nu știu dacă va veni sau nu Elias înapoi. Cine știe? Poate dacă nu acum, poate altădată. Normal că am vorbit. Mi-aș dori să se întoarcă. Decizia este la el. Nu cred că Șumudică s-a gândit. Din câte știu, vrem un antrenor străin. Nu cred că planul s-a schimbat. Șut a fost unul dintre cei mai importanți jucători. Depinde de el dacă vrea să se întoarcă. Cu Florinel Coman nu am vorbit deloc. Cu Șut am vorbit. I-am urat la mulți ani și cam atât”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară...
Fanatik
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la cap!” Replica fabuloasă a lui Anghel Iordănescu
O nouă demitere de antrenor în Premier League! Steven Gerrard, principalul înlocuitor
Fanatik
O nouă demitere de antrenor în Premier League! Steven Gerrard, principalul înlocuitor
Bătaie pe bilete la finala Cupei României Betano! Tichetele care s-au epuizat în...
Fanatik
Bătaie pe bilete la finala Cupei României Betano! Tichetele care s-au epuizat în timp record
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Nu i-a plăcut modelul sau avea nevoie de bani? O rudă a unui...
iamsport.ro
Nu i-a plăcut modelul sau avea nevoie de bani? O rudă a unui fotbalist de la FCSB ar fi încercat să amaneteze ceasul de 5.000 de euro primit cadou
