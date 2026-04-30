Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”

FCSB va avea parte de o deplasare complicată vineri seara. Campioana României își va măsura forțele cu Csikszereda în etapa a 7-a din play-out. Lucian Filip, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Elias Charalambous pe banca formației din Capitală.

FCSB caută antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, antrenorul pe care Gigi Becali l-a adus în această primăvară pentru a califica echipa în cupele europene, și-a dat demisia după doar 5 runde. Acesta a acceptat propunerea bănoasă venită din Turcia, de la Gaziantep, iar roș-albaștrii încă nu au găsit un înlocuitor.

Oficialii bucureșteni au vorbit în mai multe rânduri despre dorința de a numi un tehnician străin. Elias Charalambous rămâne o opțiune.

Ce spune Lucian Filip despre o posibilă revenire a lui Elias Charalambous la FCSB

Lucian Filip a precizat la conferința de presă premergătoare că a schimbat câteva cuvinte cu Elias Charalambous la un eveniment la care au fost prezenți oamenii de la FCSB și a spus clar că și l-ar dori înapoi în calitate de antrenor principal. Acesta a vorbit și despre situația lui Adrian Șut și Florinel Coman.

„Nu știu dacă va veni sau nu Elias înapoi. Cine știe? Poate dacă nu acum, poate altădată. Normal că am vorbit. Mi-aș dori să se întoarcă. Decizia este la el. Nu cred că Șumudică s-a gândit. Din câte știu, vrem un antrenor străin. Nu cred că planul s-a schimbat. Șut a fost unul dintre cei mai importanți jucători. Depinde de el dacă vrea să se întoarcă. Cu Florinel Coman nu am vorbit deloc. Cu Șut am vorbit. I-am urat la mulți ani și cam atât”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.