Lucian Filip, anunț despre viitorul său pe banca FCSB după 0-1 cu Csikszereda. A explicat cauzele eșecului

Lucian Filip a oferit prima reacție după eșecul cu Csikszereda. Care sunt cauzele înfrângerii și ce se va întâmpla cu antrenorul interimar la partida viitoare din SuperLiga.
Iulian Stoica
01.05.2026 | 23:54
Csikszereda s-a impus cu 1-0 în fața FCSB-ului, în etapa a 7-a a play-out-ului SuperLigii. Unicul gol al partidei a fost înscris de Csuros, în minutul 87. Deși porneau ca favoriți, jucătorii pregătiți de Lucian Filip nu au găsit drumul spre gol, chiar dacă au controlat jocul la capitolul posesie, la Miercurea Ciuc.

La scurt timp după fluierul final din Csikszereda – FCSB 1-0, Lucian Filip a subliniat că absența lui Daniel Bîrliga a cântărit decisiv. Antrenorul interimar este de părere că jocul prestat de elevii săi a fost unul bun, însă terenul de la Miercurea Ciuc nu s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Filip consideră că jucătorii se gândesc deja la meciul de baraj, iar în următoarele partide trebuie să arate mai bine.

„Ne-a lipsit omul care să marcheze, am dus lipsă de un atacant și s-a văzut. Ne-a lipsit Bîrligea, dar nu are rost să vorbim despre el. Jucătorii care sunt aici trebuie să-i suplinească lipsa. Fără să vrei te gândești la meciurile de baraj, dar sper să arătăm mai bine în meciul următor. 

Chiar dacă am jucat bine în a doua repriză, cred că doar inspirația a făcut ca să nu marcăm. Terenul a fost mult mai prost decât pe Național Arena și s-a văzut și în jocul nostru asta. Presiunea se simte și cred că și eu și jucătorii o simțim. Când suntem la un club mare avem presiunea să câștigăm fiecare meci”, a declarat Lucian Filip, potrivit Digi Sport.

Rămâne Filip pe banca FCSB?

Întrebat despre viitorul său la echipă, Lucian Filip a transmis că va pregăti în continuare jucătorii, până când pe banca tehnică va fi numit un nou „principal”. Gigi Becali a transmis că va va purta o nouă discuție cu Elias Charalambous, omul de afaceri dorind ca antrenorul cipriot să se afle pe margine la meciurile de baraj.

„Cât suntem aici ne gândim să ne treaba la fiecare meci. Dacă o să vină un antrenor până la meciul viitor bine, dacă nu, atunci vom pregăti echipa în continuare”, a mai spus Lucian Filip după Csikszereda – FCSB 1-0, din etapa a 7-a din play-out-ul SuperLigii.

SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
