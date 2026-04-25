Lucian Filip are planuri mari după victoria cu Petrolul: „Îmi doresc să fiu antrenor principal la FCSB!”

Lucian Filip are de gând să rămână cât mai mult timp la FCSB! Ce a declarat după victoria cu Petrolul, scor 3-1
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.04.2026 | 09:15
Lucian Filip are planuri mari dupa victoria cu Petrolul Imi doresc sa fiu antrenor principal la FCSB
Lucian Filip are planuri mari după victoria cu Petrolul.
Lucian Filip (35 de ani) este în această perioadă antrenorul principal interimar al celor de la FCSB, ca urmare a plecării lui Mirel Rădoi (45 de ani) în Turcia, la Gaziantep FK. După ce echipa roș-albastră a învins Petrolul cu scorul de 3-1 pe Arena Națională în etapa a șasea din play-out-ul SuperLigii, fostul mijlocaș defensiv a fost, în mod așteptat, foarte bucuros.

Anunțul făcut de Lucian Filip după FCSB – Petrolul 3-1

În mod special, el a dorit să sublinieze faptul că jucătorii au reacționat foarte bine la ce li s-a cerut la antrenamente în ultimele zile: „Am întâlnit o echipă bună, care se luptă pentru evitarea retrogradării. Aveau 7 puncte în 3 meciuri după venirea lui Mehmet Topal și au arătat destul de multă consistență. În această seară, cred că în nicio parte a jocului nu au putut să-și impună stilul. Am avut agresivitate, ritm și sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat în această seară. Am avut emoții, dar emoții pozitive.

Eram nerăbdător să văd cum răspund jucătorii la ce am cerut noi. Vreau să felicit jucătorii pentru mobilitatea de care au dat dovadă. Ei au și schimbat sistemul de joc, iar jucătorii s-au mișcat bine. Au experiență, se vede asta. Octavian Popescu este un jucător care și-a crescut nivelul de joc în ultima perioadă. Are nevoie și de susținerea noastră emoțională.

Știm cu toții că patronul nu este de acord cu regula U21. Astăzi ne-a permis și jocul să introducem atâția copii, de asta au intrat, iar speranța mea este ca în sezonul viitor să ne ajute și mai mult. Datorită staff-ului care a rămas, consider că ne-am făcut treaba destul de bine și, pentru o perioadă scurtă de timp, putem suplini cu succes până la venirea unui antrenor cu licență Pro. Singurul lucru la care mă gândesc este să menținem același ritm, aceeași plăcere pe care am arătat-o azi”. 

Lucian Filip vrea ca la un moment dat să ajungă antrenor principal cu „drepturi depline” la FCSB

De asemenea, fostul fotbalist a transmis că vizează ca pe viitor să se meargă pe mâna sa ca principal pentru o perioadă mai lungă, mai ales că el are deja mulți ani petrecuți la FCSB, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor secund. „Acum mă gândesc doar la următoarea partidă, cum să facem să o pregătim mai bine. Nu mă gândesc dacă vine un antrenor. Poate vine și ne prinde nepregătiți. Noi suntem aici și facem tot ce știm. Îmi doresc foarte mult să rămân la acest club și, bineînțeles, să fac performanță. Sunt de mult timp aici, am crescut aici. Am avut performanțe ca jucător și vreau să am și ca antrenor. Îmi doresc să fiu antrenor principal la FCSB”, a declarat Lucian Filip la flash-interviu după FCSB – Petrolul 3-1. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
