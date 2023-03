Lucian Filip, cea mai tare motivație pentru jucătorii vicecampioanei: „Un titlu cu FCSB nu se compară cu nimic ce au trăit!”. Video

Lucian Filip, noul antrenor de conjunctură al FCSB, a prefațat derby-ul cu Universitatea Craiova și speră ca echipa sa înceapă cu dreptul play-off-ul din SuperLiga.

Lucian Filip, declarații înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Nu știu dacă e o revanșă”

Cu o victorie pe Național Arena, poate depăși în clasament FCSB, iar importanța meciului este uriașă pentru ambele echipe, lucru subliniat și de Lucian Filip: „Ne așteptăm la o partida grea, împotriva unei echipe care-și propune an de an să câștige campionatul. Au în lot jucători de națională și o să fie o partidă dificilă. Nu știu dacă e o revanșă, noi ne dorim să câștigăm fiecare meci”.

Experiența meciurilor decisive ca jucător este un plus pentru Filip, lucru pe care încearcă să îl insufle mai departe: „E prima oară când sunt în astfel de situație, mă ajută că am trecut ca jucător prin partide dificile. E important cum începem, e clar că dacă legăm victorii o să ducem lupta până la final. Asta am observat, că jucătorii au câștigat și la capitolul experiență”.

Lucian Filip se așteaptă ca „perla” lui Gigi Becali să fie la înălțime: „Îmi doresc să știe să fie echilibrați în momentele cheie. De la Tavi Popescu așteptăm de la fiecare meci să ajute echipa. Nu neapărat să marcheze, ci printr-o fază”.

Lucian Filip, mesaj pentru jucători: „Un titlu cu FCSB nu se compară cu nimic ce au trăit până acum”

Lucian Filip știe cum să îi motiveze pe fotbaliștii vicecampioanei: „Poate să joace și cu Coman, da, au arătat-o în trecut. E important cum vor intra jucătorii. Le-am zis băieților că un titlu cu FCSB nu se compară cu nimic ce au trăit până acum în carieră. Îmi doresc să știe să fie echilibrați în momentele cheie”.

Filip a dezvăluit că sunt șanse mari ca : „Probabil în această pauză competiţională se va găsi un antrenor cu licenţă. Este o alegere destul de grea, pentru că ne aflăm în partea cea mai grea a campionatului. Cine vine va trebui să se adapteze, pentru că echipa joacă bine în acest moment şi nu este o decizie uşor de luat”.

Fostul mijlocaș are deja câteva sfaturi și pentru noul tehnician: „Cel care vine trebuie să se adapteze și stilului echipei. Până la urmă, antrenamentele le faci pe măsura calităților jucătorilor. Dacă tu ai o tactică și nu merge, e clar că trebuie schimbată. În prezent, echipa arată bine și ar fi riscant să schimbăm ceva”.

Lucian Filip, despre principala problemă a FCSB: „În fiecare an începem slab sezonul”

FCSB a fost mereu în ultimii ani într-o cursă de urmărire a lui CFR Cluj, după un start slab: „Din păcate, aproape în fiecare an începem slab sezonul și luptăm să recuperăm punctele.

Sper ca de la anul să începem și noi cu avantaj. Cu siguranță va fi cel mai spectaculos play-off. Așteptăm suporterii la stadion”, a mai spus Lucian Filip.

