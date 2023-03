FCSB a ratat o şansă uriaşă de a se apropia de liderul Farul Constanţa. Roş-albaştrii au pierdut cu 1-3 meciul cu UTA Arad, apărarea echipei lui Mihai Pintilii fiind ridicolă în multe momente.

Lucian Filip dă vina pe gazon după UTA Arad – FCSB 3-1: “Nu are cum să crească valoarea campionatului cu astfel de terenuri”

Cu , pe banca tehnică a stat Lucian Filip, unul dintre secunzii antrenorului de la FCSB. Fostul fotbalist al roş-albaştriilor a declarat la finalul meciului că gazonul a jucat un rol important în acest rezultat:

“UTA Arad s-a adaptat foarte bine terenului. Gazonul a fost foarte prost, nu are cum să crească valoarea campionatului cu astfel de terenuri. Dar asta nu este o scuză. Este clar că şi starea terenului a contat.

Nu ştiu dacă ar fi normal să ne găsim scuze. S-au adaptat mai bine şi asta a fost. Băieţii s-au pregătit bine toată săptămâna şi îmi doresc şi săptămâna viitoare să continue în acelaşi ritm, pentru că va veni şi victoria.

Orice meci este dificil, dar echipa este bine să aibă un moral ridicat. Tot eu voi sta pe bancă şi la următorul meci de la FCSB”, a spus Lucian Filip la finalul confruntării de la Arad.

Florinel Coman: “Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu”

va conduce echipa şi în următoarele etape, Mihai Pintilii primind o suspendare de patru etape de la Comisiile FRF, pentru că a avut atribuţiile unui antrenor principal, în condiţiile în care nu are Licenţa Pro.

De gazon s-a plâns şi Florinel Coman, cel care a recunoscut că UTA Arad a câştigat meritat duelul, roş-albaştrii fiind dezorganizaţi în această confruntare:

”Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu, cu o echipă în foame de rezultate, care a pregătit jocul foarte bine, a câștigat duelurile aeriene. Noi nu ne-am putut face jocul, nu am avut o posesie bună, dueluri mai puține, din cauza terenului. UTA a meritat să câștige.

V-am spus motivele pentru care am pierdut, nu am reușit să recuperăm mingea a doua, ei au venit cu mingi lungi, noi nu am avut echipă compactă, am stat lăbărțați”, a spus Coman la finalul meciului.

