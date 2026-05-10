Lucian Filip, despre noul antrenor de la FCSB: „Nu trebuie să îl vedem ca pe un salvator”. Anunț despre plecări: „Ați văzut ce a zis patronul”

Antrenorul interimar al FCSB, Lucian Filip, a prefațat în conferința de presă partida cu Unirea Slobozia, meci pe care roș-albaștrii îl vor disputa în Ghencea, după înfrângerea suferită în deplasare cu Csikszereda.

FCSB merge în Ghencea pentru duelul cu Unirea Slobozia

Slobozia traversează o perioadă complicată în play-out, iar FCSB vrea să profite de acest moment. Roș-albaștrii au nevoie de o victorie după eșecul de la Miercurea Ciuc pentru a-și ridica moralul, mai ales că urmează barajul pentru

„Întâlnim o echipă cu o situație incertă. Ne dorim să profităm de acest lucru, mai ales că venim după o înfrângere. Nu sunt alte probleme de lot în afară de cele pe care le știți. În ultimul meci jocul a arătat ca unul de pregătire, dar am avut multe ocazii. Avem probleme cu orice echipă, indiferent de poziția din clasament. Săptămâna asta a decurs normal. Băieții sunt conectați”, a explicat Lucian Filip.

Filip nu a evitat nici subiectul care domină atmosfera din jurul echipei. bate la ușă, iar miza depășește cu mult un simplu meci de play-out. Locul 1 din play-out este aproape asigurat, iar prioritatea reală devine pregătirea mentală și tactică pentru baraj.

„E clar că va crește presiunea. Se apropie barajul. Normal că te gândești la asta. Meciurile nu mai contează atât de mult în clasament. Putem salva măcar jumătate din rezultatele slabe. Mă interesează mult cum va fi terenul. Sigur, pe Ghencea va fi mai bine”, a mai spus acesta.

Ce spune Lucian Filip după anunțul lui Gigi Becali legat de plecările de la echipă

Zvonurile despre plecări masive de la finalul sezonului plutesc în jurul FCSB de câteva săptămâni, dar Filip a ales să nu alimenteze speculațiile. Discuțiile individuale cu jucătorii continuă în privat, iar tehnicianul a vrut să protejeze atmosfera din vestiar în această perioadă.

„Așteptăm un antrenor cu licență Pro. Nu trebuie să îl vedem ca pe un salvator. Trebuie să se adapteze repede și să pună umărul. Un antrenor își va putea face mâna abia în perioada de pregătire. Acum este destul de greu. Nu cred că este corect din partea mea să vorbesc despre jucătorii care vor pleca și despre cei care rămân. Nu am simțit tensiune în vestiar.

Ați văzut ce a zis și patronul. Jucătorii trebuie să se pregătească și să îl facă pe patron să se răzgândească. Discuții individuale avem cu toți jucătorii. Nu și-au pierdut speranța. Încă mai cred că ne putem atinge obiectivul și am mare încredere că putem face acest lucru. Eu mi-aș dori ca echipa să joace cum o făcea anul trecut. Am avut rezultate foarte bune cu un antrenor străin. De ce să nu ne bazăm pe asta? Sunt sigur că ar ajuta echipa”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.