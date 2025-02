Lucian Goian și Anda Banu au plecat din România! S-au mutat în Spania pentru ca fiul lor să performeze în fotbal: „Dacă munceam noi cât o face el aveam două Cupe Mondiale”

Fostul fotbalist al celor de la Dinamo, Astra Giurgiu sau CFR Cluj a oferit noi detalii despre condițiile de antrenament de care fiul său, Luca, dispune după ce s-a mutat, alături de părinții lui, în Spania. Lucian Goian este extrem de încrezător în ceea ce poate realiza fiul său, despre care spune că muncește foarte mult și este devotat fotbalului.

Fiul lui Lucian Goian se află într-un mediu propice performanței după trecerea de la Cluj la Alicante

Lucian Goian, fostul fotbalist a lui Dinamo București, a intrat în direct printr-un apel telefonic la FANATIK SUPERLIGA, unde a discutat pe mai multe subiecte cu Cristi Coste, moderatorul emisiunii, și invitații săi, Bănel Nicoliță, Florin Niță și Alin Buzărin.

Fiul lui Lucian, Luca Eric Goian, are 13 ani și a evoluat timp de 9 ani pentru academia lui CFR Cluj.

Academia Intercity Alicante l-a recrutat ca fundaș stânga, însă conducerea clubului, la fel ca și tatăl său, crede că tânărul are potențialul de evolua pe o poziție mai ofensivă datorită viziunii sale și a inteligenței de joc.

După ce s-a realizat mutarea în Peninsula Iberică, Lucian Goian a oferit detalii fascinante despre condițiile foarte bune de antrenament de care fiul său beneficiază la clubul spaniol, iar astăzi, 28 ianuarie, după jumătate de an, a revenit cu noi detalii despre situația lui Luca.

Lucian Goian: „Are viziune și este un copil inteligent”

„Noi ne-am mutat în Spania din august, la o academie din Alicante. Suntem foarte mulțumiți de progresul pe care-l realizează fiul nostru și vrem să rămânem aici. Eu mai vin o dată pe lună la Cluj, dar stăm acolo. Noi mereu am tot fost plecați și Luca a fost cu noi și știm că o să ne adaptăm. A fost o decizie foarte bună, după părerea mea. Am ținut cont și de părerea copilului. A vrut să meargă. În primul rând, el trebuie să fie fericit ca să performeze. Îi place foarte mult și este într-un progres continuu.

Este fundaș stânga, este stângaci de picior, dar momentan e mic, are 13 ani, este născut în 2011. Eu îl văd un pic mai sus. Are viziune și este un copil inteligent și asta poate să fie un avantaj pentru el. Muncește mult, trage suplimentar. Dacă munceam și noi cum muncește el, am fi avut două Cupe Mondiale. Mai ales „Generația de Aur”. Am văzut imaginile când se antrenau prin mocirlă. Vă dați seama, dacă aveau condițiile de acum erau de 2-3 ori mai buni”, a spus Lucian Goian la FANATIK SUPERLIGA.

Din ce în ce mai mulți copii vin la naționalele de juniori de la cluburi din străinătate

Din păcate, tot mai mulți jucători din selecționatele de juniori au fost formați la academii din străinătate din cauza condițiilor slabe de antrenament din România.

Un exemplu foarte bun este Andrei Rațiu, care a plecat în Spania de la o vârstă fragedă, iar acum este o piesă crucială în echipa națională a României.