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Lucian Pahonţu și profeţia lui Mitică. De unde știa Dragomir ce se va întâmpla cu şeful SPP. Exclusiv

Dumitru Dragomir anticipa încă din luna iulie că Lucian Pahonțu va fi ținta unei campanii de presă. Predicția s-a împlinit, iar "Oracolul de la Bălcești" a dezvăluit cum a ajuns la această concluzie.
Daniel Spătaru
02.09.2026 | 05:52
Lucian Pahontu si profetia lui Mitica De unde stia Dragomir ce se va intampla cu seful SPP Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Atacurile la adresa lui Lucian Pahonţu au început la doar câteva săptămâni de la "avertismentul" lansat de Mitică Dragomir Foto: colaj Fanatik
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Dumitru Dragomir anticipa încă din luna iulie, la „Profeţiile lui Mitică”, că şeful SPP, Lucian Pahonţu, va fi ţinta unei campanii de presă ce va avea ca scop discreditarea sa. Predicţia s-a împlinit, iar „Oracolul de la Bălceşti” a dezvăluit cum a ajuns la această concluzie.

Reacţia prietenilor lui Dragomir, după ce profeţia s-a împlinit

Mitică Dragomir a făcut din nou senzaţie cu o profeţie care s-a împlinit. Atacurile împotriva generalului Pahonţu au început la doar câteva săptămâni după ce acesta declarase că vor fi încercări de a-l „curăţa” pe şeful SPP.

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Fostul şef al LPF a povestit cum a fost primit în cercul său de prieteni după ce i s-a împlinit profeţia. „M-am întâlnit sâmbătă seara cu nişte ziarişti, balamucul începuse de vreo zi-două. Toţi: ‘Băi, nea Mitică, cine ţi-a spus-o?’, ‘Băi, sunteţi nebuni? Chiar dacă mi-ar fi spus-o cineva acum două luni şi jumătate, voi daţi sursa vreodată?’ Nu!’ ‘Aşa, eu cum să v-o spun vouă? A fost o analiză a mea'”, a povestit Mitică Dragomir cum a decurs întâlnirea cu amicii săi.

Ce spunea Mitică Dragomir în luna iulie

Fostul politician şi om de fotbal a rememorat cele spuse în luna iulie despre atacurile la adresa lui Pahonţu. „Pentru că fii atent cum am spus eu atunci. Am spus: se încearcă eliminarea lui Nicuşor Dan, dar nu poate şi atunci îl atacă şi pe Pahonţu şi se încearcă eliminarea lui Pahonţu sub orice formă, ca să se ajungă la Nicuşor Dan. Eu nu trebuia să spun mai multe atunci”, a afirmat Dragomir.

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Totodată, acesta a ţinut să facă o precizare cu privire la statutul SPP. „Toată lumea spune că este serviciu secret. Măi nebunilor, SPP-ul este serviciu de pază și protecție, nu e serviciu secret! Dacă a avut grijă de Băsescu, de Iohannis, are grijă și de Nicuşor şi nu s-a întâmplat nimic. Eu, dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, m-aș lua după presă sau după ăsta care mă păzește, care are grijă de familia mea?”, s-a întrebat retoric Mitică Dragomir.

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„Cineva mi-a suflat că îl implică în problema presupusei revoluţii”

Fostul deputat a acceptat să spună cum a ajuns la concluzia că Lucian Pahonţu va fi ţinta unor atacuri de presă. „Cineva mi-a suflat că îl implică în problema presupusei revoluții. Că altfel n-au ce să-i găsească, că ăsta n-a greșit de când s-a născut cu nimic. Iar asta cu Securitatea prinde și acum la prostime.

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După aia am mai întrebat pe cineva și când am auzit că, într-adevăr, ăștia se ocupă de dosarul lui, am știut sigur că aici e lovitura. Dar ei încearcă de mult să-l cureţe pe Nicuşor, nu pe Pahonţu. Pahonţu este pensionar, ce să-i facă?”, este părerea lui Dragomir.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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