Lucian Pahonţu și profeţia lui Mitică. De unde știa Dragomir ce se va întâmpla cu şeful SPP. Exclusiv

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Dumitru Dragomir anticipa încă din luna iulie, la „Profeţiile lui Mitică”, că şeful SPP, Lucian Pahonţu, va fi ţinta unei campanii de presă ce va avea ca scop discreditarea sa. Predicţia s-a împlinit, iar „Oracolul de la Bălceşti” a dezvăluit cum a ajuns la această concluzie.

Reacţia prietenilor lui Dragomir, după ce profeţia s-a împlinit

Mitică Dragomir a făcut din nou senzaţie cu o profeţie care s-a împlinit. Atacurile împotriva generalului Pahonţu au început la doar câteva săptămâni după ce acesta declarase că vor fi încercări de a-l „curăţa” pe şeful SPP.

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Fostul şef al LPF a povestit cum a fost primit în cercul său de prieteni . „M-am întâlnit sâmbătă seara cu nişte ziarişti, balamucul începuse de vreo zi-două. Toţi: ‘Băi, nea Mitică, cine ţi-a spus-o?’, ‘Băi, sunteţi nebuni? Chiar dacă mi-ar fi spus-o cineva acum două luni şi jumătate, voi daţi sursa vreodată?’ Nu!’ ‘Aşa, eu cum să v-o spun vouă? A fost o analiză a mea'”, a povestit Mitică Dragomir cum a decurs întâlnirea cu amicii săi.

Ce spunea Mitică Dragomir în luna iulie

a rememorat cele spuse în luna iulie despre atacurile la adresa lui Pahonţu. „Pentru că fii atent cum am spus eu atunci. Am spus: se încearcă eliminarea lui Nicuşor Dan, dar nu poate şi atunci îl atacă şi pe Pahonţu şi se încearcă eliminarea lui Pahonţu sub orice formă, ca să se ajungă la Nicuşor Dan. Eu nu trebuia să spun mai multe atunci”, a afirmat Dragomir.

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Totodată, acesta a ţinut să facă o precizare cu privire la statutul SPP. „Toată lumea spune că este serviciu secret. Măi nebunilor, SPP-ul este serviciu de pază și protecție, nu e serviciu secret! Dacă a avut grijă de Băsescu, de Iohannis, are grijă și de Nicuşor şi nu s-a întâmplat nimic. Eu, dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, m-aș lua după presă sau după ăsta care mă păzește, care are grijă de familia mea?”, s-a întrebat retoric Mitică Dragomir.

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„Cineva mi-a suflat că îl implică în problema presupusei revoluţii”

Fostul deputat a acceptat să spună cum a ajuns la concluzia că Lucian Pahonţu va fi ţinta unor atacuri de presă. „Cineva mi-a suflat că îl implică în problema presupusei revoluții. Că altfel n-au ce să-i găsească, că ăsta n-a greșit de când s-a născut cu nimic. Iar asta cu Securitatea prinde și acum la prostime.

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După aia am mai întrebat pe cineva și când am auzit că, într-adevăr, ăștia se ocupă de dosarul lui, am știut sigur că aici e lovitura. Dar ei încearcă de mult să-l cureţe pe Nicuşor, nu pe Pahonţu. Pahonţu este pensionar, ce să-i facă?”, este părerea lui Dragomir.