Lucian Romașcanu i-a înjurat pe ziariștii prezenți la sediul PSD, fără să știe că e filmat. Liderul politic a fost suspendat din funcția de purtător de cuvânt. Video

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a avut o ieșire nervoasă la adresa jurnaliștilor într-un moment în care nu și-a dat seama că este filmat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii au venit la sediul PSD pentru a-i adresa întrebări liderului de moment Marcel Ciolacu, însă nu au avut succes în acest demers.

În schimb, Lucian Romașcanu s-a oferit să le răspundă la întrebări, însă a fost boicotat de ziariști, nemulțumiți că le-a fost refuzat dialogul cu liderul partidului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE: Lucian Romașcanu a fost suspendat din funcție de purtător de cuvânt în urma ieșirii necontrolate. Alături de Romașcanu a fost suspendată din funcție și o angajată a partidului care a avut, la rândul său, un discurs injurios la adresa jurnaliștilor.

Lucian Romașcanu a înjurat jurnaliștii prezenți la sediul PSD, fără să știe că e filmat

Mai mult, jurnaliștii au mers să stea de vorbă cu Orlando Teodorovici, în speranța că se vor întâlni și cu Marcel Ciolacu, președintele interimar al partidului.

ADVERTISEMENT

Supărat pe situație, Romașcanu a avut o discuție privată cu alți colegi din departamentul de relații cu presa, fără să știe că este înregistrat. Cum era de așteptat, filmarea a fost făcută publică pentru a fi folosită în campania electorală, stârnind controverse.

CLICK AICI PENTRU AUDIO CU MOMENTUL ÎN CARE ROMAȘCANU SCAPĂ CUVINTE GRELE

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„E un pic jignitor, să ai purtător de cuvânt care vine să îți dea niște informații. Nesimțire incredibilă. Ăsta e sfârșitul unei frumoase prietenii. O să mai primească o p*** în cur toți. E incredibil așa ceva”, a răbufnit Romașcanu.

După ce filmarea a devenit virală, Lucian Romaşcanu şi-a prezentat scuze jurnaliștilor, pe Facebook. Purtătorul de cuvânt al partidului a explicat că regretă ieșirea, însă este tensionat din cauza dezertărilor din partid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Azi, înaintea conferinţei de presă, pe un fond încărcat, se pare că am avut o scăpare de limbaj pe care o regret. În contextul plecărilor din partid am avut o reacţie exagerată care, totuşi, fiind în SPAŢIU PRIVAT şi într-o CONVERSAŢIE PRIVATĂ, n-ar fi trebuit să fie făcută publică. A fost făcută publică şi, în consecinţă, îmi prezint SCUZELE de rigoare. Repet, daca a existat o ieşire nepotrivită, aceasta a fost exclusiv generată de traseiştii acestei perioade. Respect presa, am peste 20 de ani de muncă în această industrie, îi asigur şi pe această cale pe jurnalişti de tot respectul meu”, s-a scuzat Romaşcanu pe Facebook.