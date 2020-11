Lucian Sânmărtean a identificat punctele forte ale naționalei României. Fostul fotbalist l-a lăudat pe selecționer

Fostul jucător a declarat că atitudinea și stilul de joc ofensiv sunt punctele tari ale naționalei de fotbal a României. El a avut numai cuvinte de laudă la adresa selecționerului Mirel Rădoi.

Lucian Sânmărtean (40 de ani) a discutat despre naționala României antrenată de Mirel Rădoi pentru Eurosport. Lucian l-a lăudat pe Mirel Rădoi și a spus că el crede că selecționerul îi poate face pe fotbaliștii chemați la națională să dea totul pentru prima reprezentativă.

Sânmărtean are 21 de partide la naționala României și declară că pentru un fotbalist nu există altceva mai frumos în carieră. Fostul fotbalist, născut în Bistrița, a spus că nimic nu se poate compara cu prezența într-un meci al echipei naționale.

”Se vede o nouă atitudine”

Lucian Sânmărtean a discutat despre aspectele pozitive de la naționala antrenată de Mirel Rădoi. Lucian spune că atitudinea și stilul de joc ofensiv sunt puncte forte ale României, însă din păcate nu obține și rezultate bune: ”Observ implementarea unui stil de joc foarte ofensiv, din punctul meu de vedere, chiar dacă rezultatele sunt cele care sunt. Eu care sunt implicat și merg și vorbesc cu Mirel văd o schimbare la echipă, o nouă atitudine, dar din păcate lui Mirel încă îi lipsesc rezultatele”.

Întrebat cât de greu se adaptează jucătorii care au venit de la naționala sub 21 de ani la cea mare fostul fotbalist a răspuns: ”Din moment ce vedem că rezultatele sunt destul de cenușii, una este să joci cu copii de vârsta ta, și aici mă refer la intensitate, la intelect și la formă sportivă, și alta e să joci cu jucători care au mult antrenament, foarte multă calitate. S-a tot discutat, au zis aduceți-i pe toți. Cosmin Contra i-a adus pe toți, i-a băgat, dar nivelul lor încă nu este de seniori, acești copii trebuie să se mai maturizeze. Apoi a venit Mirel, din nou jucători tineri aruncați în luptă, dar inconstanța lor se datorează și vârstei pe care o au. Și atunci trebuie făcut un mixt de experiență cu tinerețe”.

Pentru România va urma meciul contra celor din Belarus, dar și partidele din Liga Națiunilor cu Norvegia și Irlanda de Nord. Lui Sânmărtean nu i se pare foarte important meciul contra Belarusului:

”Meciurile de echipă națională sunt cele mai importante”

”Pe mine mă interesează mai puțin acest meci amical cu Belarus, eu vreau să văd o echipă națională care să-și revină din acest șoc, care are atitudine, entuziasm, jucători care-și doresc să joace pentru echipa națională, cred că Mirel este mai mult decât capabil să-i capaciteze pe acești jucători să-și dea viața pentru această echipă. Nu s-a prea văzut asta la ultimele meciuri. Cred că este un moment bun pentru Mirel ca să iasă din această zonă în care a intrat”.

Fostul fotbalist consideră că partidele disputate pentru echipa națională sunt mai importante ca cele jucate în Liga Campionilor sau Europa League: ”Chiar dacă nu am avut prea multe selecții, cred că este cel mai important moment pentru un jucător. Chiar dacă vorbim de Champions League, de Europa League, totuși meciurile de echipă națională sunt cele mai importante și cu greutatea cea mai mare. Eu am simțit greutatea din tribună, greutatea unei națiuni întregi care stă și suferă, are emoții cu tine. Cred că nivelul maxim al unui jucător este echipa națională”. Lucian Sânmărtean a fost inclus în echipa deceniului în campionatul României.

Sânmărtean a avut numai cuvinte de laudă la adresa selecționerului Mirel Rădoi și crede că acesta va ajunge un mare antrenor într-o zi: ”Mirel este un antrenor foarte bine pregătit, e tânăr, într-adevăr, dar își face treaba cu vârf și îndesat. Eu îl apreciez foarte mult pentru evoluția lui de la fostul mare jucător la actualul antrenor și la viitorul mare antrenor. Are calități să ajungă mare antrenor. Trebuie să aibă mai multă grijă, mai multă liniște și cred că poate și demonstra, dar suntem români și nu avem răbdare. Îi facem mari după un joc și suntem în stare să-i distrugem după al doilea”. Mirel Rădoi ar putea ajunge la Universitatea Craiova.

