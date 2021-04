Lucian Viziru a ajuns în vizorul Poliției din Germania, acolo unde locuiește de mai bine de șapte ani, de când s-a retras din lumina reflectoarelor. Fostul actor și cântăreț a povestit cum a fost oprit de oamenii legii după ce nu a respectat câteva reguli de circulație.

Fratele lui Augustin Viziru a precizat că regulile se respectă cu strictețe în Germania și că fiecare abatere este sancționată, însă doar așa ar putea funcșiona lucrurile așa cum trebuie, după cum a recunoscut fostul actor.

În prezent, Lucian Viziru este antrenor de tenis și nu a venit în România de patru ani. Acesta și-a făcut apariția alături de fiul său, prin intermediu apelului video, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Lucian Viziru a ajuns în vizorul Poliției din Germania. A călcat strâmb și trebuie să plătească

Fostul actor din „Lacrimi de iubire” și „Inimă de țigan” a recunoscut că nu a respectat întotdeauna regulile de circulație, motiv pentru care a strâns câteva amenzi, însă a învățat din aceste întâmplări și consideră că nicio țară nu poate funcționa așa cum trebuie dacă oamenii nu țin cont de lege.

„Lumea se ține de reguli, spre deosebire de România (…) Disciplina, în primul rând, pentru că aici altfel n-ai cum. Trebuie să înveți să te ții de reguli, să respecți legea, pentru că mi-am luat amenzi pentru nepurtat de centură, de exemplu, pentru parcat neregulamentar.

Te costă, nu te costă mult, 10-15, am vorbit și la telefon odată, 125 de euro, am crezut că mă împușcă polițistul când m-a oprit pe stradă: Lasă telefonul jos din mână. Mi-am pierdut și carnetul, la un moment dat, am mers o lună cu bicicleta.

Dar înveți din chestiile astea și trebuie să te supui regulilor, pentru că de-asta le merge lor bine și nouă mai puțin bine, că ei se țin de chestiile astea”, a declarat Lucian Viziru în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

Lucian Viziru, declarații despre starea de sănătate a mamei sale

Recent, mama lui Augustin șj Lucian Viziru a fost infectată cu coronavirus și a stat o perioadă în spital. Fostul actor și cântăreț a stat cu sufletul la gură în tot acest timp și a ținut legătura prin intermediul telefonului cu cea care i-a dat viață, care se simte mult mai bine acum.

„A stat cel puțin 10 zile în spital, a fost bolnavă, am vorbit cu ea în fiecare zi pe WhatsApp. Chiar mi-a fost frică să n-o pierd, pentru că s-a simțit rău, a tușit întruna și chiar a fost foarte rău. În cele din urmă, au dat-o afară din spital, pentru că nu mai aveau suficiente paturi pentru ceilalți bolnavi de Covid, dar acum este acasă, e sănătoasă”, a mai spus Lucian Viziru.

