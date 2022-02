Cunoscutul actor a trecut printr-o perioadă dificilă.

A fost internat mai multe zile în spital după ce a acuzat dureri în piept. A crezut chiar că a avut infarct.

Lucian Viziru a povestit în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță cum s-a simțit în momentul în care și-a dat seama că este posibil să nu-și mai poată vedea soția și fiul niciodată.

Lucian Viziru a fost la un pas de moarte. “Am început să plâng”

Începutul anului a fost unul foarte dificil pentru Lucian Viziru, după ce În acele momente a conștientizat că s-ar putea și nu și-a putut stăpâni lacrimile. Actorul a făcut mai multe declarații emoționante în podcastul lui Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

“Mă așteptam să îmi crape inima la un moment dat. Nu mă lua somnul de frică. În momentele alea nu știi la ce să te aștepți, nu ai pregătire medicală, nu ai nimic.

Până la urmă am trecut cu bine peste. Fiul meu nu m-a luat niciodată în brațe. Am început să plâng, nu am vrut să vadă.

ADVERTISEMENT

Și din momentul acela am spus că trebuie să fac ceva cu viața mea, indiferent dacă am avut infarct sau nu. Până la urmă tot trebuie să trăiesc mai sănătos, măcar pentru el, pentru mine și pentru soția mea”, a declarat Lucian Viziru în

Lucian Viziru, despre moartea tatălui său

Cunoscutul actor a acceptat să vorbească și despre un subiect extrem de sensibil. Moartea tatălui său. Lucian Viziru i-a stat aproape până în ultima clipă. Deși este fericit că a avut ocazia să petreacă timpul alături de tatăl său, nu va uita niciodată suferința cruntă prin care a trecut părintele său.

ADVERTISEMENT

“Nu am apucat în momentul acela să sufăr în adevăratul sens al cuvântului sau să îmi plâng tatăl, de abia la vreo doi ani după am început. Am zis că nu am de unde să știu dacă pentru el este mai bine sau nu unde este acolo sus. El a avut cancer la plămâni și din cauza problemelor ăstora s-a prăpădit.

Iar atunci m-am gândit dacă plâng pentru mine sau pentru el. S-a chinuit groaznic, mai ales în ultimul an când nu mai putea să meargă ca lumea, nu putea să se mai spele singur, au fost momente groaznice. Din fericire sau nefericire am stat împreună sub același acoperiș în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru că am mai apucat să mai petrecem ceva timp împreună, din nefericire, pentru că l-am văzut așa”, a povestit actorul.