Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV. De ce nu a mai jucat în telenovele

Ajuns la vârsta de 48 de ani, Lucian Viziru, a dat cărțile pe față. Cunoscutul actor a spus adevărul despre și de ce nu a mai jucat în telenovele. A putut fi urmărit în Inimă de țigan și Lacrimi de iubire.

Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV

Lucian Viziru a revenit în atenția publicului cu un film pe care l-a produs alături de soția sa, Ema. Norocoșii: scapă cine poate a fost lansat în cinematografele din toată țara pe 6 iunie 2025, însă puțini își mai amintesc de perioada de glorie a actorului.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproape 20 de ani a interpretat roluri memorabile în diverse . Acum, vedeta spune de ce a plecat de la Pro TV, deși i se propusese să joace în Aniela, alături de Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Mihai Petre.

„Eu trebuia să mai joc în serialul Aniela, când am plecat. Nu ne-am înțeles din punct de vedere financiar și mna, în momentul în care am plecat, nu pot să spun că am plecat pe ușa din dos, dar nici departe nu am fost!

ADVERTISEMENT

S-au supărat pe mine, pentru că nu le-am zis din timp. Ce să vă zic?! V-am zis ce am avut de zis și cu asta basta! Nu, nu îmi pare rău, pentru că, la fel ca în Germania, ar fi fost o plafonare pentru mine!

La cât am muncit la filmul pe care l-am produs acum, nu se compară nici cu 10 ani de facultate. A fost o experiență extraordinară!”, a dezvăluit în urmă cu puțin timp Lucian Viziru, pentru .

ADVERTISEMENT

Lucian Viziru: ”Telenovelele nu au fost niciodată dragostea mea cea mare”

Lucian Viziru s-a bucurat de un mare succes în perioada în care juca în telenovele. Contractul de la Pro TV i-a adus multă popularitate, dar și o situație financiară destul de bună. În plus, serialele i-au adus și alte oportunități.

ADVERTISEMENT

„Telenovelele nu au fost niciodată dragostea mea cea mare, dar, odată ajuns acolo, îmi plăcea să trec pe la casierie să iau plicul o dată pe săptămână. Din punct de vedere financiar, era bine atunci.

Mi se deschideau mai multe uși, aveam alte proiecte, reclame. Era bine”, a completat producătorul filmului Norocoșii: scapă cine poate. Din distribuția peliculei fac parte Toto Dumitrescu, Ionuț Rusu, George Tănase și Andra Gogan.