Lucian Viziru, primele declarații după externarea din spital. Motivele pentru care s-a consumat până la epuizare

Lucian Viziru a povestit clipele de groază prin care a trecut în spital. Actorul a ajuns chiar de Revelion la Urgențe, la Floreasca, după ce a acuzat dureri puternice în piept.

Inițial, doctorii i-au spus că e posibil să fi făcut infarct, însă rezultatele analizelor au fost destul de contradictorii până acum. Nu știe nici astăzi ce i s-a întâmplat.

Oricare ar fi diagnosticul, Lucian recunoaște că stresul pe care l-a trăit de când s-a mutat din Germania în România și-a pus amprenta asupra stării sale de sănătate.

Lucian Viziru nu știe încă diagnosticul exact: „Mi-era frică să dorm”

Viziru a spus în emisiunea lui Măruță de la PRO TV că nu i-a fost ușor să plece în Germania, unde s-a stabilit în ultimii 7 ani.

„Am avut dureri în capul pieptului. M-am culcat, m-am ridicat. Apoi au început dureri puternice în capul pieptului. Durerea se ducea undeva pe braț, în stânga jos.

Ulterior, am aflat că ăsta este semn de infarct. M-am dus la Urgențe, unde am fost tratat foarte bine. În momentul în care niște enzime au ieșit pozitive, am zis că e groasă.

La spital au început atacurile de panică. Eu sunt și mai panicos din fire. În a treia noapte am dormit foarte greu. Mi-era frică să adorm.

Înainte de sărbători am mâncat ca porcul, am băut ca porcul. Stresul cu mutatul din Germania în România nu a fost ușor.

Nu știu nici eu care este verdictul. Se poate să fi fost infarct, o miocardită, o angină vaso-spasmo… ceva acolo. Acum am tratament. Inima mea arată bine. M-au ținut sub supraveghere. Mi-au făcut ecografii, m-au înțepat peste tot. S-au ocupat oamenii foarte bine. Mi-au zis că trebuie să am grijă ce beau, ce mănânc”, a declarat Lucian Viziru la

„Nu prea mă înțeleg cu mama soacră”

Lucian a povestit și care sunt motivele pentru care s-a consumat foarte tare în ultima vreme, . Chiar dacă se acomodase în Germania, unde a muncit ca antrenor de tenis de câmp, dorul de România era prea puternic.

Doar că, odată ajuns în țară, i-a fost foarte greu să se reobișnuiască vieții de aici, mai ales că acum nu are o ocupație exactă. Bărbatul a mărturisit și una dintre problemele din plan personal care l-a afectat destul de tare în căsnicie. A declarat că relația cu mama soacră este una destul de rea.

„La noi e totul pe față. Nu prea mă înțeleg cu mama soacră. Nu dau vina pe ea că am ajuns în situația asta din cauza ei. Sunt bucuros că am făcut pasul ăsta, că am venit în România. O luasem pe căi greșite”, a adăugat Viziru.