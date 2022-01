Cum a reacționat fiul lui Lucian Viziru după ce actorul a revenit acasă din spital: ”Nu ne mai certăm așa des”

În ultima zi a anului ce tocmai s-a încheiat, Lucian Viziru a ajuns pe patul de spital, fiind , diagnostic pentru care a fost internat timp de cinci zile.

După ce a fost tratat și supravegheat corespunzător de cadrele medicale, cu tratamentul prescris la purtător, Lucian Viziru din Capitală și a revenit acasă.

”M-a îmbrățișat cum nu m-a îmbrățișat niciodată”

Acolo unde a avut parte de o revedere extrem de emoționantă. Reacția fiului său în momentul în care el a intrat pe ușa casei l-a făcut să lăcrimeze. Acela fiind și momentul în care relația tată-fiu s-a schimbat radical, spre bine.

”Când am intrat pe ușă, m-a îmbrățișat cum nu m-a îmbrățișat niciodată, am plâns. Relația noastră s-a schimbat. Avem o altfel de relație acum. Nu ne mai certăm așa de des, să zic așa. Sunt recunoscător că sunt acasă”, a mărturisit Lucian Viziru la ”Vorbește Lumea”, conform

Viața lui Lucian Viziru s-a schimbat radical

Nu doar fiul său s-a bucurat de întoarcerea sa acasă, ci și soția. Viziru spune că Ema nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când el a fost externat și s-a întors în sânul familie.

Însă acum, deși nu se mai află pe mâna medicilor, fratele lui Augustin Viziru spune că este nevoit să își schimbe radical stilul de viață.

Problemele cardiace pe care le are îl pun în situația de a face astfel încât să evite eventuale alte complicații, prin renunțarea la mai multe alimente pe care până acum le consuma cu plăcere.

”Ema n-a putut să se stăpânească și a plâns foarte mult acasă. Nici eu nu știam și nici ei nu știau dacă mă voi mai întoarce acasă. Te poți aștepta la orice.

În momentul ăsta, inima mea arată bine, trebuie să am grijă la ce mănânc. Nu am voie sare, nu am voie zahăr, n-am voie nimic, de carnea de porc pot să uit și de multe altele. În general, e mai bine să previi genul acesta de întâmplare”, a mai adăugat fostul actor.

”Ne-am întors definitiv în România”

Ușurat că nu a avut parte de complicații și că a scăpat ușor și repede din spital, antrenorul de tenis spune că odată întors în România nu mai are de gând să părăsească țara.

Chiar dacă până nu de mult a locuit în Germania cu toată familia, acum Lucian și Ema, soția sa, au ajuns la concluzia că este timpul să revină pe meleaguri românești, lucru care s-a întâmplat mai devreme decât plănuiseră ei. Scopul lor fiind acela ca soția sa revină în țară mai devreme, în timp ce el și fiul să renunțe la țara adoptivă abia de Paște.

”Ne-am întors definitiv în România. Am avut un plan. Ema trebuia să vină înainte și noi să ajungem de Paște, dar nu am rezistat. A fost foarte greu, și pentru Mihai, și pentru Ema, și pentru mine. Trei luni de zile am stat cu soacra în casă. E belea. E beton. În 99% dintre cazuri, orice ai face ca ginere, nu ai cum să-ți mulțumești soacra”, a concluzionat Lucian Viziru.