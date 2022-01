Lucian Viziru, suspect de infarct. Cântărețul stă de patru zile în spital

Lucian Viziru a publicat un videoclip șocant pe contul personal de Youtube. Acesta apare pe patul de spital, explicându-le urmăritorilor de pe rețeaua video de socializare ce i s-a întâmplat.

Lucian a povestit că nu stă foarte bine la capitolul sănătate, începând anul cum nu se putea mai prost.

Fostul membru al trupei Gaz pe foc este suspect de infarct, iar medicii îl țin sub strictă supraveghere. A avut însă energia să se filmeze și să explice prin ce trece de câteva zile.

Lucian Viziru, de patru zile internat la Spitalul Floreasca. Este suspect de infarct

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos”, și-a început istorisirea Lucian Viziru pe Youtube.

„Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos.

Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit pe pagina sa de .

Viziru spune că el se simte ceva mai bine și că abia așteaptă să plece din spital. Ca să-și omoare timpul cu ceva, având în vedere că nu are televizor în salon, a primit laptopul unde se mai uită la câte ceva.

Cântărețul a avut atacuri de panică

Lucian a spus că a avut atacuri de panică și palpitații. A mai declarat că s-a gândit deseori în ultimele ore la ce este mai rău, fiindu-i frică de moarte.

În spirit de glumă, pentru a mai îndulci cât de cât situația neplăcută prin care trece, a spus că motivul pentru care a avut palpitații îl reprezintă vederea pe care o are de la fereastră.

„Eu sunt stelist. Uitați-vă ce scrie: C.S. Dinamo. Cum să nu am palpitații?”, a povestit Lucian Viziru pe pagina sa de Youtube.

Fanii au reacționat imediat la clipul postat pe 3 ianuarie, urându-i însănătoșire grabnică.