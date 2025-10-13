Sport

Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah

Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat. În acest „11” ideal se află în mod surprinzător și un român. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
13.10.2025 | 21:47
Un român, inclus în top-ul all-time al lui Luciano Spalletti. Sursă foto: Colaj Fanatik

Luciano Spalletti este unul dintre cei mai mari antrenori pe care fotbalul italian i-a oferit. De-a lungul timpului, tehnicianul a pregătit niște formații imense, iar aici le amintim pe AS Roma, Inter și Napoli. În perioada petrecută în capitală, Cristi Chivu s-a aflat sub comanda sa.

Cristi Chivu, în topul lui Luciano Spalletti

Luciano Spalletti a pregătit ultima oară echipa națională a Italiei, formație pe care a preluat-o Gennaro Gattuso în luna iunie a acestui an. În perioada meciurilor din preliminariile Cupei Mondiale, tehnicianul italian a alcătuit cel mai bun „11” din jucători pe care i-a antrenat de-a lungul carierei.

De menționat este faptul că Spalletti a decis să nu includă în acest top select fotbaliști pe care i-a pregătit la naționala Italiei. În ciuda acestui aspect, echipa numită de tehnician este una de-a dreptul formidabilă.

Luciano Spalletti a mizat pe sistemul 4-2-3-1, iar pe lângă nume precum Totti sau Salah se află și Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano. Tehnicianul italian a lucrat cu Cristi Chivu la AS Roma, între 2005 și 2007.

„11-le” ales de Luciano Spalletti arată în felul următor: Szczesny – Di Lorenzo, Koulibaly, Chivu, Jankulovski – Pizarro, De Rossi – Salah, Totti, Kvaratskhelia – Dzeko.

La ce echipe a fost Cristi Chivu în cariera de jucător

Cristi Chivu a început fotbalul la Reșița, unde a activat până în 1998, moment în care s-a transferat la FCU Craiova. Fundașul a staționat doar un an în Bănie, acesta făcând pasul în 1999 la Ajax Amsterdam.

La Ajax, Cristi Chivu a fost legitimat preț de 4 sezoane, AS Roma plătind în 2003 nu mai puțin de 18 milioane în schimbul său. În capitala Italiei, Chivu și-a petrecut următorii 4 ani, ca ulterior Inter să plătească 16 milioane de euro pentru un transfer definitiv. Cariera fundașului s-a încheiat la formația din Milano, club la care activează și în prezent din postura de antrenor.

Ce bilanț are Chivu pe banca lui Inter

Cristi Chivu a preluat în această vară banca tehnică a lui Inter Milano. După un început ezitant la Campionatul Mondial al Cluburilor, formația din Milano a început să obțină rezultate notabile sub comanda tehnicianului român.

Inter, sub bagheta lui Cristi Chivu, se află pe poziția a 4-a din Seria A, cu 12 puncte acumulate în primele 6 etape. De cealaltă parte, în „Faza Ligii” UEFA Champions League, nerazzurri au maxim de puncte după două runde disputate.

